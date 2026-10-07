El posteo de despedida de Lionel Messi tras su último partido con la selección argentina

Luego de jugar su último partido con la selección argentina en el triunfo por 3 a 0 ante Benín en el Monumental, Lionel Messi publicó una emotiva carta de despedida, con una mención especial a Diego Maradona .

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca . Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di ”, manifestó el astro.

Asimismo, el 10 remarcó que aún le quedó mucho por decir tras el discurso que brindó desde el centro del campo una vez finalizado el amistoso y señaló que le es imposible decir todo lo que siente solo con unas palabras .

“Este viaje habría sido imposible sin mi familia , que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, dijo.

A su vez, y después de agradecerles a su familia, amigos, compañeros y técnicos, Messi le dedicó unas palabras a Maradona.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo , en cada paso que dimos”, expresó.

Además, le agradeció a los clubes en los que jugó por respetar “siempre” sus sentimientos y permitirle dedicarse a su país cada vez que tocaba ponerse la camiseta de la selección.

“Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado ”, cerró.

La tengo. Con lo que ya está escrito, no volvería sobre la decisión, la familia, Maradona, los clubes ni el agradecimiento final , porque el comunicado ya quedó prácticamente cubierto. Para seguir la nota sin repetir, pasaría directamente a la despedida en el Monumental y al cierre estadístico de su recorrido.

La repercusión fue inmediata. En menos de diez minutos, la publicación superó el millón de “Me gusta” y acumuló miles de mensajes. Entre ellos apareció uno especialmente significativo: el de Cristiano Ronaldo , su gran rival futbolístico durante buena parte de su carrera.

“ Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo ”, escribió el portugués. El mensaje de CR7 se sumó así a las reacciones que provocó la despedida del capitán argentino, esta vez fuera de la cancha, después de más de dos décadas con la camiseta de la selección.

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Fuente: La Nación