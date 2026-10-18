El objetivo más urgente del Gobierno y las maniobras de Javier Milei para evitar el fantasma del lunes negro

Todos miran la economía. Javier Milei, especialmente, aunque no lo hace con la arrogancia de hace un tiempo, cuando anunciaba el éxito de un modelo inédito al que vendrían a rendirle pleitesía los líderes de las potencias extranjeras. Ya no se lleva el mundo por delante, por más que en público se vea obligado a sobreactuar y algún adulador le diga que es merecedo del Premio Nobel. El Presidente se convenció de que las cosas no marchan -ni marcharán- como él mismo había pensado . Ni la inflación fue pulverizada ni la actividad crece a niveles exorbitantes -al contrario, podría acumular dos trimestres consecutivos a la baja- ni su aura disruptiva lo preserva contra la realidad de los números de su popularidad.

Todos miran la economía, sí, pero el Gobierno decidió correr el foco que lo trajo hasta aquí y pasó a dedicar su tiempo a la política o, para ser exactos, a la política electoral. Como el peronismo en sus épocas de turbulencias y como el macrismo cuando vio que los brotes verdes naufragaban, La Libertad Avanza trasladó su energía a la búsqueda de alternativas para hacer más transitable el período proselitista y llegar con chances a la pelea final por la reelección. Son apuestas de riesgo porque eclipsan el debate coyuntural. No es complejo suponer que, al encender el televisor o repasar los portales de los diarios, millones de personas podrían constatar que existe una disociación entre sus necesidades y las de quienes conducen el destino del país.

La convocatoria a suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se ha vuelto primordial, una cuestión de Estado , la causa que desvela hasta quienes se ufanan del orden macroeconómico, la desregulación de la economía y la apertura de importaciones. No basta con eso, parece . Así como el Gobierno logró persuadir a una amplia franja de la sociedad cuando trabajó sobre la idea de que no se podía darle rienda infinita al gasto en un país sin reservas ni crédito y con inflación altísima, ahora sucumbe ante quienes lograron instalar que la micro también importa y es vital para que no desaparezcan Pymes y se contraiga el empleo. Milei ensayó una cabriola frente a los micrófonos de Radio Mitre: “Si hay alguien que sabe de microeconomía soy yo” , dijo.

Por fuera de esos debates, que a Milei le apasionan y le demandan largas disquisiciones con economistas y académicos que lo visitan en su residencia, el ala política de la Casa Rosada se propone, en una misma maniobra, evitar una gran interna de la oposición y eludir la tensión adicional en los mercados que suele darse entre las PASO y las elecciones generales. La fecha límite es octubre.

“Pronto sabremos quiénes están de nuestro lado y quiénes se paran enfrente” , aventuran en el entorno presidencial. Diego Santilli, el jefe de Gabinete, negocia contrarreloj con más de una docena de gobernadores.

El mapa de mandatarios está fragmentado en tres. Los que seguro harán una alianza con el oficialismo nacional (como Mendoza, Entre Ríos y Jujuy), los dialoguistas que podrían pactar una coalición directa o una competencia amigable (Neuquén, Río Negro, Chubut y CABA, entre otros), y los que serán rivales (Buenos Aires, Formosa o La Pampa).

Karina Milei pretende negociar todo ahora. Es decir, el apoyo a la suspensión de las PASO y algún tipo de preacuerdo para el armado de listas del año próximo. Lo segundo podría demorarse. Llamó la atención que uno de los miembros de su espacio, el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pusiera días atrás algún reparo en la alianza con las provincias. Los karinistas explican que el diálogo continúa, pero que la hermanísima pidió no regalar las listas y discutir distrito por distrito, puesto por puesto.

De los objetivos mileístas, el que más les inquieta es el que apunta a relegar las primarias para llegar a octubre con menos especulaciones electorales. “Le tenemos más miedo a un lunes negro de una eventual PASO que a la unificación de la oposición ”, coinciden quienes tienen acceso a los hermanos del poder. No es un temor abstracto. El viernes 9 de agosto de 2019, con Mauricio Macri en la cima del Ejecutivo, el dólar cotizaba a $46,50. Tras la contundente victoria del Frente de Todos por 15 puntos, la moneda norteamericana pegó un salto de golpe el lunes hasta los $58, e inició una escalada incontenible que para las elecciones generales de octubre lo llevó a rozar los $65. Aquella devaluación terminó de sepultar la ilusión macrista por la reelección.

Evitar un lunes negro, como se propone el actual oficialismo es, si se quiere, una concesión de lo que está pasando: la imagen presidencial se deterioró durante este año , el tercero desde que arribó a Balcarce 50, a medida que avanzó el verano y la inflación subió. El piso se habría producido en julio, cuando los números que el oficialismo reconoce como válidos alertaron sobre una imagen positiva de apenas el 32%. Hoy estaría en torno al 35/36%.

Con ese porcentaje Milei sigue en carrera, aunque la cifra revela que la distancia con cualquiera de sus rivales podría achicarse de modo drástico si la contienda fuera el próximo domingo. Peor aún: el primer mandatario podría resultar el más votado a título personal, pero una interna atractiva entre candidatos que puedan exhibir matices entre sí podría instalar la consigna de que, juntos, superan al oficialismo. Es por eso que a veces suena pueril la advertencia de Luis Caputo. No pasa semana sin buscar convencer a inversores y personas influyentes del establishment de que no hay ninguna posibilidad de que vuelva el kirchnerismo.

Si se mira el riesgo país, entre otras variables, no son mayoría los que creen a ciegas en esa hipótesis. El último viaje a París, al que el Presidente asistió con 13 gobernadores, les sirvió a muchos para entender que, en cualquier conversación, empresarios y dirigentes políticos preguntan qué posibilidad hay de un regreso al pasado.

El riesgo país, un indicador que marca la tasa de interés adicional que debe pagar cualquier país respecto de Estados Unidos, cerró el viernes en 648 puntos básicos, lo que establece una suba de 6,8% en lo que va de octubre. Es cierto que Milei heredó 1.923 puntos de Alberto Fernández y que la baja es considerable. Sin embargo, el número actual no dista del que supieron tener, en promedio, Cristina Kircher y Mauricio Macri.

A Milei le pasa lo mismo con la suba de precios. Si se parte del 211% recibido del tridente Cristina-Alberto-Massa, la baja es notoria. Pero está lejos de arrancar con cero mensual, como prometió en reiteradas ocasiones el jefe de Estado para agosto. Según el Indec, los precios mayoristas aumentaron 3,2% en septiembre. Cuando la inflación no cede, los salarios se deterioran. Sucede desde diciembre de 2023.

La diferencia entre proyecciones y realidad se instaló primero en el ala política de la Rosada y, de a poco, comenzó a extenderse al Palacio de Hacienda hasta llegar a la Quinta de Olivos. Si estaba prohibido criticar a Luis Caputo, algunas voces se han venido sublevando . No solo la de Patricia Bullrich. Incluso hay disidencias entre los influencers libertarios más jóvenes, que se preguntan si no habrá llegado la hora de hacer retoques. Una cosa es lo que le dicen a Caputo en los streamings y, otra, cuando se apagan las cámaras. Milei se niega a cualquier retoque y dice que él y Caputo son seres simbióticos.

El ministro celebró otro mes de superávit fiscal. Dijo que, por primera vez en la historia, habrá cuatro años consecutivos en los que la diferencia de ingresos y egresos dará un saldo positivo. En septiembre se registró un superávit primario de $1,42 billones. El Banco Central también festejó: compró el viernes 68 millones de dólares y las reservas se consolidarán, de nuevo, por encima de los 50 mil millones.

El Congreso fue otra prueba para La Libertad Avanza. Salió airoso. La oposición no logró reunir el quorum en Diputados para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/2023, que promueve la desregulación total de la economía, el comercio y los servicios. En la misma sesión, la oposición quería tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. Los gobernadores del norte y centro fueron clave para beneficiar a los libertarios. “Se los dije” , se jactó Diego Santilli ante distintos protagonistas del Ejecutivo. Preanunció que se trató de la antesala de un resultado positivo cuando se trate la suspensión de las Paso. Habrá que verlo. Las dudas persisten.

La aparición en primer plano de Cristina Kirchner en el tablero siempre es una tentación para los oficialismos no peronistas. A Macri lo ayudó en 2015 y 2017, pero cayó en la trampa en 2019. Aunque no pueda ser candidata, Milei la elige como adversaria ideológica y hace fuerza para que Axel Kicillof se convierta en el postulante más potente del peronismo. Lo que a Milei le conviene, tal vez, no sea lo mejor para quienes comandan los circuitos de decisiones y procuran certidumbre, con o sin Milei.

La tercera vía no prospera. El empresario Daniel Hadad elogió a Sergio Massa la semana pasada y desató conjeturas sobre su futuro. ¿Avanza o retrocede con una candidatura? ¿Y Jorge Brito? El banquero montó un equipo de campaña, pero no sale a escena. Hace poco, en un evento riverplatense donde se ahogaron penas por la larga seguidilla de derrotas del equipo millonario, se cruzó con un político que ocupó casi todos los cargos de relevancia, menos el de presidente. El dirigente intentó darle varios consejos, creyendo que le hacía un favor. Brito le respondió: "¿Me querés enseñar a caminar, también?"

Massa, que alguna vez coqueteó con la avenida del medio, está muy cerca de Cristina. La escucha, la consulta, le escribe y la va a visitar. Necesita su guiño para ser candidato y se aprovecha del enojo de la expresidenta con Axel Kicillof. El viernes fue a saludarla a San José 1111. Pasó con ella las horas previas al Día de la Lealtad peronista . Hablaron de la elección en Brasil y de la previa de las legislativas en Estados Unidos. Cristina le preguntó si creía que el Gobierno tenía los votos para suspender las primarias. Como Milei, ella también está inquieta por las reglas electorales.

Esos movimientos del peronismo y las ansias por volver al poder serán parte central de la estrategia electoral de La Libertad Avanza. Polarización. Batalla a todo o nada. Negro o blanco . "Si es necesario, apelaremos a que un sector nos vote con la nariz tapada" , especulan entre los colaboradores de Santiago Caputo. La lógica es: si no hay amor, que haya espanto.

Fuente: Clarín