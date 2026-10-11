El mensaje de Milei al Papa tras el anuncio de su problema de salud: “Toda la Argentina lo acompaña”

El presidente Javier Milei le envió un mensaje al Papa León XIV tras el anuncio de que el Sumo Pontífice deberá ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario.

“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan” , agregó Milei en un posteo subido a sus redes sociales.

Cuando nadie lo esperaba, al finalizar la oración mariana del Ángelus de este domingo, el papa León XIV, de 71 años, anunció que en los próximos días se internará en el hospital para operarse y remover un nódulo en el pulmón.

“Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado” , anunció. “Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días” , detalló, aunque sin dar precisiones de fecha. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo”, agregó, muy parco, asomado desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico.

Esta noticia llega a poco más de tres semanas de que el Sumo Pontífice viaje a la Argentina, itinerario previsto entre el 8 y el 11 de noviembre próximos . Antes, irá a Uruguay y luego a Perú.

La afección, comúnmente conocida como una “mancha en el pulmón”, suele detectarse mediante estudios por imágenes y puede tener causas benignas o malignas. Un nódulo pulmonar es un pequeño bulto que aparece en una radiografía o una tomografía computarizada de tórax. Se observa como una mancha blanca sobre el tejido pulmonar normal y, en general, mide hasta 30 milímetros de diámetro.

Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), las causas de un nódulo pulmonar solitario se dividen en dos grandes grupos: benignas y malignas. Entre las primeras se encuentran distintas infecciones respiratorias, tumores como los hamartomas, trastornos vasculares, ganglios linfáticos y quistes broncogénicos.

Sin embargo, los especialistas advierten que en algunos casos un nódulo puede ser el primer signo de un cáncer de pulmón. Por esa razón, su detección temprana resulta clave para definir el tratamiento.

Fuente: La Nación