El Gobierno defendió el ingreso de Flavio Bolsonaro al país tras la prohibición de la Justicia de Brasil

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves el ingreso del senador y excandidato a la presidencia de Brasil , Flavio Bolsonaro , a la Argentina para fugarse hacia Estados Unidos vía la ciudad de Puerto Iguazú en un avión privado de la empresa argentina Baires Fly.

El ministro coordinador, desde la ciudad de Rosario en el marco de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se manifestó en la misma línea que el comunicado que publicó la Dirección Nacional de Migraciones el miércoles a la madrugada. En ese marco, expresó que la entrada del senador carioca fue “sin limitación”. El senador carioca tenía una prohibición dictada por la Justicia de Brasil de salir del país y desobedeció la orden de entregar su pasaporte . Sin embargo, cruzó la frontera con su documento italiano, que no había sido anulado.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira…

“Como lo expresó la Dirección Nacional de Migraciones, ingresó con la documentación correspondiente, en regla, y salió en un avión también en las mismas condiciones”, se limitó a decir Santilli en diálogo con el canal El Tres .

Y continuó: “Entró por migraciones, no tenía ningún impedimento, no había impedimento de Interpol y esa es la conclusión clara; viajó a los Estados Unidos vía Guayaquil, si no me equivoco”. El Gobierno se ampara en que a Bolsonaro, que tiene dos causas judiciales en curso, no le pesaba una orden de captura . Entonces, cuando tramitó el ingreso desde Foz de Iguazú a Puerto Iguazú en camioneta, no saltó en el sistema una alerta.

“Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación... eso es lo que ha pasado. Migraciones lo autorizó porque no había impedimento”, volvió a decir Santilli al ser consultado si consideraba que hubo irregularidades en la fuga.

Bolsonaro escapó de Brasil junto con su esposa, Fernanda, y sus dos hijas menores tras ser derrotado en el balotaje del domingo contra el presidente del país, Lula da Silva.

El martes los cuatro cruzaron la frontera entre Brasil y la Argentina a las 22.50 (hora argentina) por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. A las 23.30 abordaron un Gulfstream G400 operado por la empresa argentina de chartes privados Baires Fly. La aeronave, identificada con la matrícula LV-JQW , evitó sobrevolar el espacio aéreo brasileño y aterrizó en Guayaquil para reabastecer combustible. Luego retomó el viaje hacia Miami, donde llegó cerca de las 10.30.

LA NACION pudo saber que el estratega de Milei, Santiago Caputo , estuvo en Misiones al momento de la partida de la aeronave privada, por lo que crecen las sospechas de colaboración del gobierno argentino en el escape del senador del Partido Liberal.

El viaje del clan Bolsonaro no sólo se produjo después de perder las elecciones, sino luego de que la Justicia brasileña le prohibiera al excandidato salir del país y ordenara la entrega de sus pasaportes, que fueron cancelados.

Hijo del expresidente Jair, quien está preso por intento de golpe de Estado en 2023, Flavio perdió las elecciones el domingo contra Lula da Silva. El senador, como primera reacción, no reconoció el resultado y pidió anularlo. Horas después, el Partido Liberal admitió la victoria del titular del Ejecutivo, que tendrá su cuarto mandato.

Bolsonaro tiene dos causas en su contra. La primera, a cargo de Alexandre de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz , amigo de Flavio. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando encontraron referencias al legislador, que tiene fueros.

La segunda, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro , exdueño del Banco Master.

Fuente: La Nación