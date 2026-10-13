El Gobierno confirmó que le pidió al Tribunal del Mar de Hamburgo suspender la explotación petrolera en Malvinas

El gobierno de Javier Milei confirmó este martes que presentó un pedido formal ante el Tribunal Internacional del Derecho al Mar para "impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido " en las Islas Malvinas .

El objetivo de la presentación es que el tribunal haga lugar a una cautelar que suspenda la operación de las petroleras con proyectos sobre las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la denominada Cuenca Norte .

El reclamo ante el tribunal con sede en Hamburgo es un nuevo capítulo en la batalla diplomática de la gestión libertaria para reclamar la soberanía del archipiélago, que incluye sanciones económicas y un proyecto de ley que busca reforzar la seguridad, defensa y control de recursos del país.

El Ejecutivo destacó, a través de un comunicado, que la solicitud busca "preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental, y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas ".

El reclamo argentino está enmarcado en el mismo procedimiento que el Gobierno inició el 28 de septiembre pasado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ( CONVEMAR ).

Lo que pide el Estado argentino, argumentando que va en línea con lo dispuesto por el artículo 290 inciso 5 de la CONVEMAR, es que "mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en controversia podrá solicitar al Tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere".

El canciller Pablo Quirno definió la presentación argentina como "un hecho sin precedentes " en busca que "el Reino Unido cese las acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas".

La estrategia integral impulsada por el Presidente @JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos. En un hecho sin precedentes, la República Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que… https://t.co/ktaTviVdik

El ministro de Relaciones Exteriores insistió, además, en el pedido a Gran Bretaña de "retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, tal como lo establecen las resoluciones de las Naciones Unidas".

El pedido ante el Tribunal del Mar fue encabezado por los abogados de la Procuración del Tesoro , en un procedimiento en el que también está involucrada la Consejería Legal de la Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal .

Como informó Clarín , el reclamo del Gobierno se formalizó el día después de que venciera el plazo que el gobierno argentino le dio a Londres para que adoptara las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la "Plataforma Continental Argentina". Esto en referencia al proyecto Sea Lion , que llevan adelante las empresas Rockhopper y Navitas en las aguas circundantes a las islas.

El Tribunal del Mar está compuesto por 21 jueces , entre ellos una magistrada argentina, y en principio no tiene plazo para emitir un fallo que es de cumplimiento obligatorio para las partes en cuestión.

La jueza argentina es Frida Armas , actual vicepresidenta del tribunal, una jurista que trabajó en Cancillería pero no es de la "burocracia" del Palacio San Martín . Fuentes consultadas arriesgaron que se debería excusar. Su opinión habría sido fundamental en su momento para decidir la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, más allá de las 200 millas .

En las últimas horas trascendió que Ed Miliband , secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, autorizó el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion.

La confirmación fue difundida por Navitas, la compañía israelí que lidera el proyecto junto con la británica Rockhopper, a la espera que durante el transcurso del día el Gobierno británico haga lo propio de manera oficial, según publicó hoy el diario The Telegraph .

El proyecto, según las estimaciones citadas por ambas firmas, podría empezar a producir petróleo el próximo año y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios .

Las petroleras vienen desafiando la embestida argentina contra sus intereses. La firma Rockhopper anunció el último miércoles que firmó un acuerdo para comprar por 44 millones de dólares el segundo barco petrolero que operará mar adentro, a unos 200 kilómetros de la costa insular. La unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO, por sus siglas en inglés) OSX-1 será destinada a acelerar el desarrollo del área central en Sea Lion.

Fuente: Clarín