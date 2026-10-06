El Gobierno anunció la salida del interventor del Enacom y designó a su reemplazante

El Gobierno oficializó la salida de Juan Martín Ozores como interventor del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ) y designó como reemplazante el ingeniero Andrés Michelazzo , a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial. El funcionario estuvo en el cargo desde 2024, cuando se inició la intervención del organismo.

“Acéptase, a partir del 5 de octubre de 2026, la renuncia presentada por el licenciado Juan Martín Ozores al cargo de Interventor del Enacom, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, expresó el Poder Ejecutivo en el Decreto 1149/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli .

Ozores asumió el cargo en enero de 2024, a pocas semanas de la asunción de Milei como presidente. En la medida también se designaron los interventores adjuntos: doctora Patricia Zulema Roldan, una abogada con 30 años de carrera en organismos estatales, y el exdirector del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.

En esa ocasión, el funcionario fue nombrado en el organismo para cumplir una etapa “transitoria pero necesaria” y con el fin de “reordenarlo”. “Es un licenciado en Administración de Empresas y ejecutivo con más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnología, tanto en el país como a nivel internacional”, señalaron desde el Gobierno.

En un principio, estaba previsto que Ozores estuviera como interventor durante 180 días -o, incluso, en un plazo menor si se cumplían los objetivos-, pero, cumplido el plazo, la administración mileísta extendió la intervención. “Las tareas previstas, que incluyen un relevamiento profundo y exhaustivo de las normas emitidas en los últimos cuatro años que regulan las comunicaciones y de la propia estructura operativa de la entidad”, plantearon como fin.

“El funcionamiento del Enacom hoy es un obstáculo para que los argentinos tengamos más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todos el país. Tenemos servicios de comunicación y conectividad insuficientes, para una población de más de 47 millones de habitantes distribuidos en una amplia geografía, la octava más extensa del mundo”, declaró el Gobierno.

Finalmente, el 4 de julio de 2025, el Gobierno extendió la intervención el Enacom y, por ende, mantuvo a Ozores en el cargo. El funcionario quedó con rango y jerarquía de Secretario, para completar tareas vinculadas a la revisión de procedimientos, la actualización de normas regulatorias, la optimización del uso del espectro radioeléctrico y la redefinición de la estructura orgánico-funcional. Luego, la intervención del ente volvió a extenderse a principios de este año.

El nuevo interventor será Michelazzo, que, según su perfil de Linkedin, es un ingeniero especialista en gestión de las telecomunicaciones con 30 años de experiencia . Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba (entre 1990 y 1996), Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba (entre 1997 y 1998) y una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en ITBA (entre 2004 y 2005).

A su vez, trabajo durante 16 años en Telecom, donde se desempeñó como gerente de cuentas Wholesale, analista de sistemas y responsable de la gestión de los activos de telecomunicaciones de la empresa en territorios extranjeros. También fue asesor de la División de Soluciones Digitales del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados y trabajador independiente, entre otros puestos.

Fuente: La Nación