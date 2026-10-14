El Gobierno anunció la creación de un plan nacional para reducir las muertes por infartos en Argentina

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció durante su discurso en el Congreso Argentino de Cardiología que comenzó este miércoles la creación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030. La iniciativa busca articular las capacidades y los programas existentes de Nación y las jurisdicciones para reducir la mortalidad prematura , la enfermedad y la discapacidad vascular en todo el país.

El Plan “propone superar el abordaje de patologías aisladas y trabajar de manera integral sobre la salud vascular, desde la prevención de los factores de riesgo hasta la detección temprana, el tratamiento oportuno, la rehabilitación y el seguimiento a largo plazo”, dijeron fuentes del Ministerio de Salud.

Entre sus principales líneas de acción se encuentran el fortalecimiento de la prevención y el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica; el desarrollo de redes para la atención de eventos agudos; y la mejora de la continuidad de los cuidados, incluida la rehabilitación.

"Lanzamos el Plan Nacional de Salud Vascular para dejar de pensar al cerebro y al corazón como dos órganos que requieren dos políticas separadas. La enfermedad vascular es un problema único y necesita una misma lógica de respuesta en todo el territorio nacional”, aseguró el ministro.

Además, Lugones anunció que el infarto agudo de miocardio se incorporará como evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. La medida se suma a la incorporación del accidente cerebrovascular (ACV) y la insuficiencia cardíaca, anunciada el último 20 de agosto.

“La notificación obligatoria del infarto nos va a dar, por primera vez, un registro nacional real . Y con su incorporación a la Stroke App, la misma herramienta que hoy coordina la respuesta ante un ACV va a coordinar también la respuesta ante un infarto: un único sistema para dos emergencias en las que cada minuto cuenta”, afirmó.

Lugones puso el foco también en los hábitos : "Si queremos cambiar los indicadores de salud de los próximos veinte años, tenemos que empezar por cambiar hoy los hábitos de quienes van a ser adultos dentro de veinte años. Un sistema que solo atiende la emergencia corre siempre detrás de la enfermedad ".

Según publicó Clarín la semana pasada , pese a los avances en el diagnóstico y el desarrollo de novedosas intervenciones menos invasivas , hay un indicador de salud pública que permanece prácticamente estancado en la última década. Contra todos los pronósticos, en los últimos diez años la Argentina no logró reducir la mortalidad hospitalaria por infarto.

Entre 2015 y 2024, el 8,6 por ciento de los pacientes con el tipo más grave de lo que comúnmente se llama “ataque al corazón”, murió estando internado. Esto para los cardiólogos del país es un "verdadero fracaso".

“El lapso entre que una persona tiene un síntoma sugestivo de un infarto agudo de miocardio y esa arteria que está tapada se abre, se llama ‘tiempo total de isquemia’. Eso definirá el pronóstico ”, explicó Sergio Baratta, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, en la previa del 52° Congreso Argentino de Cardiología, que tiene como uno de sus ejes el tema de la "década perdida frente" a los infartos.

Fuente: Clarín