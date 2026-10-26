El Festival Borges reúne a escritores nacionales e internacionales en una edición “especialmente significativa”

Quienes pensaban que las conmemoraciones por el 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges ya habían quedado atrás con un largo etcétera que incluyó recitales poéticos, jornadas , laberintos en la Feria del Libro y el Palacio Libertad, ofrendas florales en el cementerio ginebrino donde descansan sus restos , la publicación de un volumen de conferencias inéditas a cargo de una sus editoras históricas , el relanzamiento de su obra completa en tres tomos, una muestra de fotos y objetos personales , la rentrée del Borges de Bioy Casares y hasta un ballet en dos actos inspirado en “El Aleph” no contaban con la sexta edición del Festival Borges . Con cuatro actividades virtuales y seis presenciales de acceso libre y gratuito e inscripción previa, tendrá lugar de lunes a sábado en dos sedes: la Alianza Francesa (avenida Córdoba 946) y la Universidad de Ginebra.

Participarán la escritora estadounidense Siri Hustvedt ( viuda de Paul Auster , entrevistada el jueves, a las 14, en forma virtual), la poeta peruana Carmen Boullosa, el catedrático español Vicente Cervera Salinas, el profesor mexicano Oswaldo Zavala, el director y escritor Mauricio Kartun, las escritoras Sylvia Iparraguirre, Luisa Valenzuela y Matilde Sánchez, y sus colegas Daniel Guebel, Pablo Maurette, Juan Mattio, Ricardo Romero y Juan Guinot, el artista Joaquín Fargas y el creador de Memes Borgeanos, el profesor Alfredo de Jorge , entre otros.

La Experiencia Borges incluirá una caminata guiada por Juan Francisco Baroffio (el sábado, a las 11), un recital de tango a cargo del académico Walter Romero, una charla de Joaquín Fargas sobre una obra artística y tecnológica inspirada en Borges y, el viernes, a las 20, el espectáculo poético y musical La otra vereda que brindará La Funes , compañía integrada por la actriz y poeta Juliette Massouh, el tecladista y director musical Charlie Rossi y el bandoneonista Rubén Gómez. La programación completa se puede consultar en este enlace. Las charlas virtuales estarán disponibles en el canal de YouYube del festival.

“Esta sexta edición, que coincide con los cuarenta años de la muerte de Borges, quisimos que fuera especialmente significativa –dice la escritora y abogada Vivian Dragna, una de las organizadoras del encuentro–. Si cada año trabajamos para ofrecer un festival de calidad, esta vez redoblamos el esfuerzo para estar a la altura de una fecha tan emblemática. Lo vamos a celebrar con la vitalidad, la curiosidad y la capacidad de asombro que habitan en sus páginas, y demostrar que su obra sigue tan viva como siempre. Más que un homenaje solemne, buscamos acercarlo a nuevos lectores, quitarle solemnidad sin restarle profundidad y abrir nuevas puertas a su universo inagotable”.

“Cada año buscamos distintas aproximaciones no solo a la comunidad borgeana, que ya espera este encuentro, sino también que pensamos en actividades que acerquen a nuevos lectores -dice la gestora cultural y guionista Marisol Alonso-. Descubrir que en la literatura hay herramientas que nos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico en épocas que cuesta cada vez más encontrar espacios de encuentro y de intercambio. También volver a relatos clásicos con una mirada nueva como sucede con la charla que van a dar Gabriela Saidón y Ramiro San Honorio, el jueves a las 18, sobre el vínculo entre la Odisea , Cristhoper Nolan y Borges . Y a derribar mitos mostrando el particular humor Borges, algo que no suele relacionarse con él inmediatamente”.

La primera charla virtual es “Borges y Sir Thomas Browne”, a cargo de Pablo Maurette (hoy, a las 14). “Browne, uno de los escritores más estimados por Borges, es también una de sus influencias más profundas, y menos exploradas”, anticipa el autor de El contrabando ejemplar . A las 18, en la Alianza Francesa, Alfredo de Jorge, Sylvia Iparraguirre y Marcos Liyo (de la asociación ginebrina Los Conjurados) debatirán sobre “El humor como una de las bellas artes”. A último momento, Juan Sasturain comunicó que no podía asistir a la charla; lo reemplazará el periodista Juan Francisco Baroffio.

Iparraguirre recuerda que todas las ciudades del mundo tienen sus festivales que celebran a músicos, artistas y escritores. “Hace seis años Buenos Aires tuvo el suyo dedicado a nuestro autor mayor y emblemático: el Festival Borges de Buenos Aires –dice a este diario–. Llenó ese espacio que faltaba en la ciudad que Borges amó y puso en el centro de su obra. Su creación se debe al compromiso, trabajo incesante y creatividad de dos jóvenes y talentosas mujeres: Marisol Alonso y Vivian Dragna. Participé del Festival desde su segunda edición y lo conozco desde adentro, sé el esfuerzo que ha implicado llevarlo hacia la proyección internacional que tiene hoy con la dimensión de sus invitados internacionales. El que se acerque tendrá la oportunidad tanto de escuchar análisis y comentarios sobre Borges y su literatura como experiencias de música, recorridos por las calles de nuestra ciudad y otras actividades directamente relacionadas con el universo de nuestro escritor mayor”.

La escritora acaba de publicar el ensayo Borges, un destino sudamericano (Alfaguara, $ 49.999). “En la edición de 2022, Marisol y Vivian me pidieron que dictara un seminario de dos meses sobre Borges –recuerda–. Posteriormente ese seminario y esas clases, pasadas a capítulos y modificando lo que había que modificar, fue este libro que tiene la particularidad de situar a Borges dentro de la literatura argentina, tomar su etapa de joven participante de polémicas culturales y centro de cambios fundamentales de nuestra literatura , y su asunción lúcida de escritor sudamericano que escribe desde la periferia, desde los bordes de las culturas hegemónicas. Me preguntan cuántos Borges hay; yo digo que tantos como lectores y respondo con algo que digo en el libro: con el tiempo he llegado a comprender que cada lector arma su propio Borges”.

Kartun será entrevistado el sábado, a las 17.30, en la Alianza Francesa. “Cada obra que he escrito, cada libro, viene de otro libro -dice a LA NACION-. La lectura es un sistema de herencias: recibimos, invertimos, construimos y finalmente legamos. Entrar en su corriente es la manera perfecta del fluir, esa forma orgánica de la felicidad. Voy a hablar con Marisol Alonso de esa energía y mostrar en lo que se pueda sus ejemplos: desde el destino de mis primeras lecturas infantiles de Salgari, pasando por Arlt y Quiroga que hoy son capital de distintas piezas mías, Borges, Abelardo Castillo , y también de los teóricos que me organizaron: Robert Graves, Ian Kott y otros”.

La sexta edición del Festival Borges cuenta con el apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, la Fundación Santander, la Alianza Francesa, las embajadas de Suiza y de España en la Argentina, la Feria del libro de Nueva York, la Asociación Los Conjurados, la Universidad de Ginebra, el James Joyce Center Argentina, la Asociación de Estudios Irlandeses en Argentina y el Grupo Planeta. En 2021, fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: La Nación