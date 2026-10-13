El exjugador de River Ezequiel Cirigliano será sometido a una pericia psiquiátrica tras un nuevo arresto

El exjugador de River Adrián Ezequiel Cirigliano será sometido este 22 de octubre, a partir de las 11, a una pericia psiquiátrica , en la sede de la Subdelegación de la Policía Científica de San Miguel, ubicada en la calle España al 1400, a tres semanas de su detención por robarle el arma reglamentaria a una agente de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, indicaron fuentes judiciales a Infobae .

En el examen estará presente el perito oficial Fernando Maldonado y, por parte de la defensa del exjugador, Rafael Herrera Milano, que fue convocado por el club de Núñez y sostendrá la inimputabilidad de Cirigliano , imputado por robo y atentado a la autoridad. En la causa, interviene la UFI N°5 de San Martín, a cargo de María Fernanda Billone.

El hecho ocurrió el 24 de septiembre pasado cuando Cirigliano, de 34 años, se acercó a una posta de vigilancia y forcejeó con la agente hasta arrebatarle la pistola, que fue recuperada minutos después por personal de la Comisaría 4ta de la zona.

Según el parte policial, Cirigliano llegó hasta el puesto de control y, tras el altercado físico con la agente, logró hacerse con el arma de fuego antes de ser reducido. El propio informe policial consignó que el imputado “padece consumo problemático de estupefacientes”, dato que las autoridades incorporaron como antecedente en el expediente.

No es la primera vez que Cirigliano enfrenta una causa penal por hechos vinculados al uso de armas. En agosto de 2022 había sido detenido en Caseros, también en Tres de Febrero, acusado de ingresar a una vivienda con un arma de fuego y efectuar disparos . En aquella oportunidad, la Policía le secuestró una pistola 9 milímetros con 11 balas en el cargador y una bala en la recámara, y la fiscalía lo imputó por tentativa de robo.

Tras pasar dos meses detenido, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictaminó la falta de mérito y ordenó su liberación inmediata. Ese episodio marcó un punto de inflexión en su vida personal: su familia decidió internarlo en un centro de rehabilitación en octubre de ese año, luego de que su madre, Flavia, alertara públicamente sobre el estado de salud de su hijo. “Si mi hijo sigue detenido, se va a morir”, había declarado en ese momento. “Sufre depresión desde hace más de diez años y si tenía un arma seguro era para hacerse daño”, había declarado en ese momento. La familia también reveló que Cirigliano atravesaba un cuadro de esquizofrenia, por el cual recibió el respaldo de su exentrenador Matías Almeyda , quien puso a disposición a su psicóloga para acompañar el tratamiento.

Después de aquel primer arresto, Cirigliano se reencontró con la actividad futbolística a través del equipo Senior de River Plate , entonces dirigido por Máximo Gallardo, padre de Marcelo Gallardo . Allí compartió plantel con referentes históricos del club como Ariel Ortega , Rodrigo Mora y Alejandro Domínguez , en un proceso que la propia familia describió como parte central de su recuperación.

En 2024 intentó retomar la carrera profesional y firmó contrato con el Stallion Laguna , equipo de la Primera División de Filipinas, campeón de esa categoría en 2013. Disputó 11 partidos hasta quedar libre en agosto de ese año, sin volver a sumarse a ningún club de manera profesional desde entonces.

Cirigliano debutó en la Primera de River el 11 de abril de 2010, con apenas 18 años, y consolidó su lugar en el plantel durante la campaña de la B Nacional 2011 bajo la conducción de Almeyda, etapa en la que incluso llegó a usar la cinta de capitán. Su carrera continuó con pasos por Hellas Verona de Italia, FC Dallas de Estados Unidos, Tigre, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, el Zacatepec de México y clubes de las divisiones inferiores de Chile e Italia.

Fuente: Infobae