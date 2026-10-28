El dolor de los hijos de Nancy Godoy: “Los animales que le hicieron esto a nuestra madre no tienen perdón”

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En medio del dolor, los hijos de Nancy Godoy participaron de la marcha frente al juzgado de la localidad correntina de Esquina en reclamo de justicia por la muerte de la docente.

“Hace más de 20 días nos arrebataron al amor de nuestras vidas a mí y a mis hermanos, y a su marido. Hoy nos falta nuestra madre, falta una docente, una compañera, una colega, una vecina, una amiga. ¿Se dan cuenta en lo que se ha convertido nuestra ciudad? El poder acá manda más que cualquiera ”, expresó Adán, uno de los hijos de la mujer, en diálogo con la prensa.

En ese sentido, agradeció a los vecinos que salieron a marchar y agregó: “No tenemos más fuerzas. Estos animales que le hicieron esto a mi madre no tienen perdón” .

Poco después habló otro de los hijos, Sebastián , quien también se mostró agradecido por la presencia de los vecinos, allegados y colegas de Nancy que acompañaron a la familia en la búsqueda. A su vez, aprovechó el momento para cuestionar a las autoridades que participaron del megaoperativo .

“Desde el primer día fuimos destratados por el Poder Judicial de acá. Fue una vergüenza la manera en que se comportaron, por la poca información que nos dieron. Esas personas no merecen tener esos cargos, no tienen corazón, no son personas . Lo mismo estos que están detenidos, son animales”, expresó el joven.

Sebastián también se expresó sobre cómo atraviesan este momento y recordó detalles sobre la vida de Nancy. “ Arruinaron una familia y la vida de mi madre , que yo creo que aún tenía propósito en esta tierra, que tenía mucho más para dar. Era una mujer trabajadora, luchadora, nos protegía a los tres hijos. Ella siempre daba todo por sus hijos y me siento orgulloso de ser hijo suyo ”, agregó.

Por último, el tercer hijo de Godoy, José, afirmó que se enteraron la noticia del hallazgo del cuerpo por redes sociales y criticó el accionar de los funcionarios judiciales que trabajaron en el caso. “Desde el primer momento se manejaron mal, nunca nos ayudaron en nada”, expresó.

Hacia el final de su declaración, se dirigió hacia los cinco sospechosos que están detenidos hasta ahora: “La gente que le hizo mal a mi mamá va a tener que pagar, merecen cadena perpetua, merecen lo peor, no son personas”. Y concluyó: “ Solo pido justicia y que paguen los que tengan que pagar. Y que caigan los que tengan que caer ”.

El cuerpo de la mujer de 52 años, que estaba desaparecida desde hacía más de 20 días, fue encontrado este miércoles al mediodía. Estaba semisumergido en un potrero de la zona del paraje El Malezal.

Hasta ahora, hay cinco sospechosos que están detenidos en una causa que investiga un posible femicidio.

Fuente: TN