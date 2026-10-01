El Club Político Argentino reclama elevar la inversión en Ciencia y Tecnología

El Club Político Argentino (CPA) reclamó que la ciencia y la tecnología se conviertan en una prioridad de gobierno indiscutible. Por medio de un comunicado, la organización advirtió que los fondos destinados a Investigación y Desarrollo (I+D) cayeron a menos de la mitad de su promedio histórico -que rondaba el 0,5% del PBI- y subrayó la necesidad de iniciar de inmediato un plan de recuperación presupuestaria que permita alcanzar el 1% del producto en el mediano plazo.

En su declaración, la entidad enfatizó que el sector no puede ser considerado una variable de ajuste económico. “La ciencia y la tecnología deben ser prioritarias en la agenda estatal. No son un gasto postergable. Los países competitivos sostuvieron por décadas la inversión en investigación básica y aplicada”, resaltó el CPA y alertó sobre las graves consecuencias que genera el desfinanciamiento en el sistema científico nacional.

Según advirtió, el recorte presupuestario ya está impactando en la pérdida de proyectos estratégicos y en el éxodo de profesionales altamente calificados. “Se pierden proyectos valiosos y, peor, capital humano difícil de recuperar” , expresó, al tiempo que enfatizó que “la libertad y la prosperidad de una sociedad dependen de su capacidad de decidir con conocimiento propio”.

En contraste con la situación local, la entidad de intelectuales que preside Ricardo Gerardi recordó que en los países desarrollados la inversión en I+D alcanza un 2% del PBI. Por eso, urgió a revertir el rumbo argentino comenzando de forma progresiva a partir del Presupuesto 2027, que se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados. “Es necesario que crezca la inversión pública en ciencia y tecnología, que alcance el 1% del PBI en el mediano plazo, y para ello deberíamos comenzar progresivamente a partir del año próximo con el presupuesto que entre en ejecución”, dice el texto.

Para acompañar el incremento de fondos, la institución propuso una serie de reformas estructurales orientadas a perfeccionar el sistema de innovación nacional. Entre los ejes centrales, sostiene la necesidad de “mejorar las instituciones del sistema científico” y “estrechar su vínculo con el sector productivo”.

Asimismo, instó a no descuidar campos tecnológicos estratégicos globales. El CPA planteó la urgencia de “sostener las áreas sensibles (IA, tecnologías cuánticas, biotecnología, ciberseguridad), allí donde la brecha puede volverse gravosa e irreversible”.

Al finalizar su comunicado, el Club Político Argentino concluyó que “fortalecer la ciencia y los talentos argentinos significa asumir que el conocimiento es hoy la principal ventaja competitiva de las naciones”.

Fuente: La Nación