El bloque de Milei en la legislatura porteña le puso condiciones a Jorge Macri para votar a favor del Presupuesto: qué le piden

En medio de tensiones con el PRO y la negociación para suspender las PASO, el bloque de legisladores porteños de Javier Milei le comunicaron una serie de condiciones a Jorge Macri para votar a favor del Presupuesto 2027. En un video que compartió el espacio, le exigen la eliminación de las PASO y una reducción de impuestos financiada con recortes en el gasto. También piden una baja del ABL, exenciones de Patentes para vehículos híbridos y eléctricos y reducciones en Ingresos Brutos.

De esta manera, con la venia clara de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, armadora del espacio en todo el país, La Libertad Avanza fijó su posición frente al Presupuesto presentado por el Gobierno de la Ciudad y planteó que su acompañamiento estará atado a esas peticiones.

Una de las propuestas del bloque es la eliminación de las PASO, a las que cuestionaron por representar, según sostienen, un costo de $29.000 millones para la Ciudad. Eso va en sintonía con lo que busca contrarreloj la Casa Rosada en la negociación con gobernadores a nivel nacional.

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Además, reclamaron avanzar con un esquema de reducción de impuestos que, de acuerdo con sus cálculos, permitiría ahorrarle a los porteños $435.000 millones.

“El presupuesto lo estamos revisando partida por partida, gasto por gasto, porque esa plata no es del Gobierno: es de los porteños. Queremos bajar impuestos de verdad, de manera permanente y sostenible, sin deuda, sin subir otros impuestos, sin trucos contables y sin especulación política”, sostuvo la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez.

La eliminación del pago de Patentes para vehículos híbridos y eléctricos, una reducción del 10% en el ABL y una fuerte baja de Ingresos Brutos son tres de las condiciones. En el rubro impositivo, la baja en IB sería de 25% para industrias manufactureras, un aumento del límite de facturación para comercios y servicios, y una alícuota de Ingresos Brutos del 0% para monotributistas de servicios en todas las categorías.

“Si queremos bajar impuestos, tenemos que achicar el Estado que sobra. Todo lo que sobra se tiene que eliminar”, afirmaron los legisladores del bloque de Milei, reclamando a la administración porteña más imaginación a la hora de apelar a la motosierra en lo que hace a recortes en las arcas públicas.

Los legisladores directamente apuntaron contra secretarías, subsecretarías y direcciones que a su entender son un gasto de dinero innecesario. Propusieron eliminar la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, la Dirección General de Economía Circular, la Dirección General de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.

También plantearon eliminar la Subsecretaría Autódromo de la Ciudad, al considerar que el Autódromo debe ser concesionado, y el Instituto de la Vivienda, al que atribuyeron un costo de casi $124.000 millones. A esto sumaron el recorte de publicidad y propaganda, que estimaron en más de $60.000 millones.

Para el bloque de LLA, sacando todas esas dependencias del organigrama oficial se podría financiar la reducción de impuestos propuesta por el bloque. Además del debate presupuestario, La Libertad Avanza anticipó que exigirá que antes de fin de año se traten Libertad Comercial y Silencio Positivo.

“Estas son nuestras propuestas y las vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Como lo hicimos cuando éramos 3 legisladores y ahora somos 14. A los que se quieran sumar les decimos bienvenidos al cambio que inició Javier Milei. La Argentina ya eligió. Ahora le toca a la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei en la Ciudad

Fuente: Clarín