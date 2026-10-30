El argentino Rafael Grossi tuvo su mejor votación y renovó su ilusión de ser el próximo secretario de la ONU

El argentino Rafael Grossi sigue en carrera por ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, luego de la séptima votación en el Consejo de Seguridad del organismo que se celebró este viernes en Nueva York, en una disputa que pone al descubierto las distintas posiciones geopolíticas globales.

El actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de 65 años, se mantiene en el segundo escalón al cosechar nueve apoyos, cuatro rechazos y dos “no opinión” , quedando cerca de la ex vicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan que volvió a quedar como la favorita.

Grynspan obtuvo 11 apoyos y cuatro rechazos mientras que la ex canciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett finalizó con una tarjeta de 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Lo cierto es que tras cumplirse la séptima votación no vinculante del Consejo de Seguridad para definir el sucesor de António Guterres al frente del organismo, la disputa sigue con final abierto.

En esta votación se recurrió al sistema de votos en el que todos los miembros del Consejo emiten sus consideraciones en una papeleta del mismo color, lo que no permite conocer si algunos de los cinco países con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- bloquean la carrera de uno de los aspirantes.

En el tercer lugar de la pelea se ubicó la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, que recibió 9 votos a favor, seis en contra y uno sin opinión, mientras que la emiratí Lana Nusseibeh, que se unió a la carrera recientemente, obtuvo 7 votos a favor 6 en contra y 2 sin opinión.

La nominación de Nusseibeh generó algunas tensiones entre los estados miembros que cuestionan la intervención de los Emiratos Árabes Unidos en el conflicto y la guerra civil en Sudán.

En la disputa por acceder al cargo de secretario general de la ONU, el ugandés Olara Otonnu consiguió en la votación de este viernes 4 votos a favor y 11 en contra, mientras que la ecuatoriana Maria Fernanda Espinosa, finalizó con 2 votos a favor, 10 en contra y 3 sin opinión; y su connacional Ivonne Baki recibió 1 voto a favor y 14 en contra.

Al terminar el sondeo, la representante de Grecia ante la ONU, Aglaia Balta, que culmina hoy su presidencia del Consejo de Seguridad, no avanzó cuándo se celebrará el próximo sondeo de candidatos para suceder a Guterres, ya que la decisión le corresponderá a Letonia, que asumirá el liderazgo del órgano durante el mes de diciembre.

Pero ante la falta de avances en el Consejo de Seguridad se suman nuevos nombres, ya que en las últimas jornadas se mencionó al ex presidente de Hungría Viktor Orbán y al diplomático turco Feridun Sinirlioglu.

Tras cumplirse 7 sondeos, Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se mantiene como líder, pero tendría el rechazo de Estados Unidos por tener el voto de China.

El presidente Donald Trump avala la postulación de Grossi porque entre varios aspectos tiene un perfil más técnico y pragmático para una organización muy burocrática y que el estadounidense considera como ineficiente. En cambio enfrenta el rechazo de Rusia por su rol al frente del OIEA en la guerra con Ucrania, mientras que China está más cerca de Grynspan.

Se especula que sólo un acuerdo entre las grandes potencias podría desbloquear la elección. Y en este escenario, el representante argentino se mostró a favor de una reforma profunda de la ONU para que recupere su protagonismo en la escena internacional.

Para imponerse al término de este proceso un candidato debe obtener al menos nueve votos y evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del consejo (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido). Luego el candidato debe ser refrendado por la Asamblea General, que en la práctica suele seguir la nominación del candidato recomendado.

Fuente: Clarín