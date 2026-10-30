El 68% de los argentinos no espera que la visita del papa León XIV mejore el clima social del país, según una encuesta

De acuerdo al último informe de la consultora Management & Fit , un 67,9% de los encuestados no espera que la visita del papa León XIV -que llegará a la Argentina el 8 de noviembre- mejore el clima social del país .

En concreto, el 47,6% opina que no colaborará en “nada” y un 20,3%, que ayudará “poco”. Enfrente, el 20,9% de los consultados cree que contribuirá “algo” y solo el 6%, que cooperará “mucho”.

La consultora de Mariel Fornoni subraya que “no se observan diferencias significativas entre los segmentos sociales”. Los datos fueron recogidos del 14 al 28 de septiembre.

En este sentido, se espera que el Papa traiga a la Argentina una agenda vinculada a la justicia social, la pobreza, la problemática del empleo, la necesidad de “desarmar el lenguaje” frente a la agresividad y la violencia verbal, entre otros asuntos. Se trata de un mensaje que podría incomodar al gobierno de Javier Milei y a la dirigencia política.

Incluso, durante los tres días que permanecerá en el país, el Sumo Pontífice conocerá la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione , que concentra en Claypole una población de 400 personas con discapacidades severas.

En su encuesta, la consultora también midió con qué religión se identifican los argentinos. Los resultados arrojan que el 58,9% opta por el catolicismo ; el resto se divide entre “ninguna religión” (21,4%); evangélica (11,7%); otra religión (2,4%); judaísmo (0,8%); mormones y Testigos de Jehová (0,7%); e Islam (0,4%).

“Entre los jóvenes, el catolicismo no alcanza la mayoría: 46,6%. La no identificación religiosa llega al 29,4% en ese segmento”, destaca la consultora.

Y agrega: “ La identificación católica es más frecuente entre jubilados y asalariados del sector público . La evangélica tiene mayor presencia entre desocupados. Y los estudiantes [el 32,5% de ellos] no se sienten representados por ninguna religión”.

Por último, el estudio muestra que el papa León XIV tiene una imagen positiva de 42,4% , y solo 5,8% negativa. El 14,4% no lo conoce y otro 14,2% no sabe o no contesta. Mientras, la Iglesia católica registra un respaldo de 40,4% y un rechazo de 15,5%.

Fuente: La Nación