Edwin, albañil: ”Así tiene que quedar tu cerámica del baño para que no se te manche, no se quiebre, ni se explote"

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Las baldosas del baño suelen durar años sin problemas, pero un error en la instalación puede terminar en un verdadero dolor de cabeza: piezas que se levantan, se manchan o incluso se quiebran con el tiempo. Así lo advirtió Edwin , un albañil que comparte sus trabajos y consejos en redes sociales, y que detalló cuál es el fallo más común al colocar cerámicas.

Según Edwin, el problema empieza en la forma de aplicar el adhesivo sobre la superficie. Si el material no se distribuye de manera uniforme y quedan huecos o surcos debajo de la baldosa, esas zonas quedan sin apoyo y son mucho más vulnerables a golpes o al peso de objetos. “ Aquí le vamos a dejar poros, vamos a darle superficie ”, explicó mientras mostraba el error en un video.

El especialista remarcó que esos espacios pueden convertirse en “ bolsas de aire ” donde la humedad se acumula con el tiempo. “ Con el tiempo, la humedad la va a sudar y por eso es que hay cerámicas que se te manchan ”, advirtió. Además, si una baldosa recibe un golpe justo en una zona sin apoyo, puede estallar o partirse, aunque el material sea de buena calidad.

En la segunda parte de su explicación, Edwin mostró el método correcto para colocar las baldosas y evitar estos inconvenientes. La clave está en extender el adhesivo con una llana dentada , al lograr una capa pareja y uniforme sobre toda la superficie.

“ Así es la forma de que el albañil te la va a aplicar ”, señaló mientras demostraba el procedimiento. El adhesivo debe tener la consistencia adecuada y cubrir toda el área donde irá la cerámica, para que no queden huecos que puedan generar problemas a futuro.

Edwin recomendó a quienes estén por encarar una reforma en el baño que presten atención a este detalle. “ Así tiene que quedar tu cerámica para que no se te manche, para que no se te quiebre, para que no se te explote ”, resumió el albañil, al insistir en la importancia de controlar cómo se aplica el material antes de colocar las piezas.

Un pequeño descuido en la instalación puede terminar en manchas, roturas o baldosas que se levantan, por eso el paso del adhesivo es fundamental para asegurar la durabilidad del revestimiento.

Fuente: TN