Dos hermanas crearon un emprendimiento que transforma trajes viejos en ropa de diseño: ya recuperaron 2775 prendas

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Un traje olvidado en un placard puede convertirse en una prenda completamente distinta. Esa es la propuesta de DACAL , el emprendimiento argentino fundado por Flor y Lola Dacal , que desde 2014 recupera textiles en desuso y los transforma en ropa de diseño a través del reciclaje creativo, la sastrería artesanal y la recuperación de oficios tradicionales.

La iniciativa nació de la mano de Flor Dacal, diseñadora, y su hermana Lola, realizadora audiovisual . Juntas crearon una marca que trabaja con prendas vintage, telas de antiguas sastrerías y remanentes textiles para desarrollar piezas únicas, colecciones limitadas y confecciones a medida.

El modelo de DACAL se basa en el upcycling , una práctica que consiste en reutilizar materiales existentes para convertirlos en productos de mayor valor . Sin embargo, el proyecto va más allá de la indumentaria y busca generar vínculos con otros sectores de la cultura y el diseño.

“La ropa es solo la punta del iceberg de nuestro proyecto”, explicó Flor Dacal en diálogo con iProfesional . La iniciativa funciona como un colectivo colaborativo que reúne a artistas, diseñadores, fotógrafos y productores para desarrollar colecciones, talleres y propuestas junto con otras organizaciones.

El trabajo de DACAL comienza con la búsqueda de materiales que quedaron fuera de circulación : trajes antiguos, uniformes, telas y remanentes de sastrerías, fábricas y comercios. Muchos de esos textiles están vinculados con distintas etapas de la industria nacional y conservan características que resultan difíciles de encontrar en los materiales actuales.

“Nos interesa poner en valor nuestra industria nacional y evidenciar los períodos de apertura comercial indiscriminada y la crisis de la indumentaria nacional por las importaciones que afectaron al sector”, expresaron las hermanas.

Según detallan en su sitio oficial, la marca recupera materiales de fábricas, tiendas familiares, sastrerías y mercerías que cerraron durante distintas crisis económicas. De esta manera, rescata textiles que en muchos casos ya no se producen y mantiene vigentes técnicas de confección y formas de trabajo de otras épocas.

En lugar de tratar estos materiales como residuos, el equipo los incorpora a un proceso de rediseño que busca prolongar su vida útil. La propuesta también reúne a profesionales de distintas disciplinas, entre ellos Javier Olivera, diseñador y artista escénico, y Sofía Cavanna, artista visual , con la participación de otros colaboradores. El objetivo es impulsar una producción artesanal, limitada y comprometida con una cultura más sustentable del vestir.

Una de las propuestas centrales de DACAL es la transformación de trajes vintage según las preferencias y las medidas de cada cliente . La idea es adaptar las prendas a cada persona y aprovechar las características de los materiales originales.

“Hacemos que cada confección se adapte al cuerpo de la persona y no al revés”, destaca Flor Dacal.

El proceso recupera la tradición de la sastrería a medida . A través de encuentros personalizados en su estudio de Buenos Aires, el equipo conversa con cada cliente, toma las medidas y define los cambios necesarios para transformar el traje.

La confección puede demorar hasta un mes e incluye una prueba intermedia para ajustar la prenda al cuerpo de quien la va a usar. De esta manera, cada pieza se desarrolla de forma personalizada y busca extender la vida útil de materiales que ya existen.

Además, DACAL impulsa proyectos colaborativos con empresas e instituciones. Durante cuatro años, por ejemplo, trabajó junto con la marca OMBÚ para transformar uniformes laborales en nuevas prendas .

El emprendimiento también recibió el Sello de Buen Diseño Argentino . En el catálogo oficial de la décima edición se incluyó una de sus piezas, denominada “Sostenemos”.

Según cifras difundidas por la propia marca, DACAL recuperó 2775 prendas y 622 kilos de tela desde sus comienzos. También estima que sus acciones equivalen a 11.036 kilos de carbono recuperados y 6,9 millones de litros de agua. Estas cifras corresponden a cálculos de la marca y no deben interpretarse como resultados verificados de manera independiente.

La iniciativa también apuesta por la educación y la transmisión de conocimientos . A través de talleres, seminarios y encuentros, sus integrantes comparten técnicas de costura y transformación de prendas, con el objetivo de mantener vigentes los oficios vinculados con la sastrería y la confección artesanal.

Fuente: TN