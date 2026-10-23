Docente desaparecida: imputan por el crimen a cuatro detenidos y crece la teoría del ataque sexual

El expediente judicial por la desaparición de la maestra Nanci Godoy (52) en un paraje rural de Esquina, Corrientes, sigue sumando detenidos, imputaciones y pruebas . Pero todavía falta un elemento clave: localizar a la víctima.

Según fuentes de la investigación consultadas por Clarín, la principal hipótesis apunta a que el móvil del femicidio fue un ataque sexual , pero si no se encuentra el cuerpo de la docente va a ser difícil probarlo.

En la causa hay cinco personas detenidas. Este viernes por la mañana se formalizó la imputación de cuatro de ellos : Irineo Zarza, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas fueron acusados como coautores de femicidio ; y Rosa Leguizamón como coautora de homicidio simple, ya que es mujer y no se le puede aplicar el agravante de la violencia de género. Por su parte, Ezequiel Bordón sigue imputado por falso testimonio.

Además de las imputaciones se llevó la audiencia de medidas de coerción para Leguizamón y Rojas y se dispuso que queden con prisión preventiva hasta el juicio.

A su vez. este viernes también inspeccionaban tres antiguos pozos de agua en la estancia El Curupí , cerca de la escuela donde trabajaba la maestra rural. La acusación ubica en ese lugar al capataz del predio, Zarza , quien sigue sin declarar.

El lugar apuntado se trata de un "puesto tapera" situado a unos 150 metros del colegio donde el trabajador rural solía pernoctar en algunas ocasiones o bien ingerir bebidas destiladas. El alcohol, según los testimonios, lo tornaba muy agresivo.

Hasta el momento, la fiscalía tiene probado por las antenas que la última activación del celular de la víctima fue el miércoles 7 a las 20.45.

“Es una cuestión difícil porque alguien pudo haber mandado el mensaje del miércoles y Leguizamón mentir que la vio el viernes 9”, explicó una fuente.

Todos ellos son los que trabajaban en la estancia. No hay más peones, por lo que, por el momento, no habría más detenciones.

En el caso de Bordón, el jueves fue imputado formalmente y se le dictó la prisión preventiva hasta el juicio, en un claro mensaje hacia los otros sospechosos.

“Dio tres versiones diferentes. Fue el primero en hablar de abuso sexual seguido de muerte. Estaba visiblemente atemorizado, con terror al que lo hizo”, señaló el investigador consultado.

Si bien para los investigadores la principal hipótesis es la de un femicidio motivado por un posible ataque sexual, desde la familia sostienen que no hay que descartar la denuncia que Nanci había hecho por el mal estado de la escuela en agosto de 2026 .

" Yo también tengo un lindo quilombito , si vos supieras te vas a caer de espaldas ", es uno de los audios que Nanci envió a una de sus compañeras de cursada. En el momento en que ella recibió el ofrecimiento para hacer la suplencia como directora de la escuela rural 626 en El Malezal estaba estudiando una formación en educación especial y llevaba 10 años sin trabajo fijo.

"Yo estoy viajando a mi escuela, sigo hasta noviembre, así no sé qué voy a hacer con la carrera, si la voy a dejar ahí o continuar. Tengo la licencia hasta el 8 de noviembre, pasa que necesito trabajar así que bueno, nunca trabajé así de corrido, es la primera vez en 10 años".

"Acá estamos esperando los caballos para llegar a la escuela, porque es todo un día de viaje, salí a las 6 de la mañana de casa. Así que de acá me quedan 2 horas y media de caballo y después recién llegaré a la escuela"

El 15 de agosto inició un expediente ante el Consejo General de Educación de la provincia. "Cuando me apersoné en primera persona a dicha institución, la parte edilicia totalmente abandonada , repleta con bichos de todo tipo, inodoros totalmente llenos de tierra. Tal es así que una mamá tuvo que ayudar con la limpieza, estuve dos días para lograr más o menos que el lugar sea habitable", decía una parte del documento.

En su declaración, Nanci explicó que los padres y vecinos de la zona decían que el docente anterior se había ausentado desde hacía 2 o 3 años , pero que a ella cuando le entregaron la llave del lugar le habían dicho que el antecesor se había marchado hacía un mes.

Nanci encontraba imposible quedarse a dormir en la escuela y se iba a dormir a la casa de Rosa Leguizamón, que ahora está imputada por homicidio simple.

De hecho, en un allanamiento a la casa de la mujer en Sauce, se secuestró una campera negra y un par de alpargatas que serían de la víctima.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín