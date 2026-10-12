DNU 70, morosos y discapacidad: casi resignada a que no llegará al quórum, la oposición igual irá al recinto de Diputados a exponer a los ausentes

Casi resignados a que no reunirán el quórum, los bloques opositores en Diputados decidieron sostener el pedido de sesión para este jueves con el propósito de tratar la derogación del DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar en endeudamiento y la morosidad familiar. Aun cuando no lleguen a las 129 presencias para abrir el debate, procurarán exponer a los ausentes como aliados del Gobierno en esos temas sensibles y con el marco de una movilización que estiman multitudinaria en la plaza frente al Congreso.

Si a los opositores ya les costaba alcanzar el número antes de que la Corte Suprema repusiera la Ley de Tierras al suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70 a partir de un reclamo de una ONG ambientalista, con esa resolución confirmaron que sumar diputados les resultaría cuesta arriba y que quedarían entre los 112 y 120 , es decir en un cálculo optimista cerca de una decena menos que el quórum.

A su vez, el oficialismo movió sus fichas por partida doble. A la negociación en marcha con los gobernadores en el inicio del tratamiento del Presupuesto y por la eventual suspensión de las PASO, el bloque libertario se prepara para avanzar en un plenario de comisiones este miércoles con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y agregarle la derogación del artículo 154 del DNU 70 para restituir la Ley de Tierras o fijar un límite a la compra por parte de extranjeros con un porcentaje mayor al 15% , como había intentado sin éxito en el Senado.

De ese modo, la bancada conducida por Martín Menem procurará darles a los aliados un motivo extra para no plegarse a la estrategia opositora y asegurarse que no habrá quórum, y despejar el panorama para la sesión pedida por el oficialismo para el miércoles 21 , con inviolabilidad de la propiedad privada, discapacidad y endeudamiento familiar en el temario, entre otros proyectos.

De acuerdo con el poroteo opositor, entre los presentes para este jueves estarán los diputados de Unión por la Patria, la izquierda, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, algunos misioneros y sueltos como Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Pasada la media hora, lo más probable será que los legisladores sentados no alcancen para habilitar la sesión, que haya discursos “en minoría” –sin posibilidad de votar- y que luego varios participen de la movilización inicialmente en reclamo del presupuesto universitario a la que se sumaron organizaciones ambientalistas, veteranos de Malvinas, colectivos de endeudados y discapacidad.

En el comienzo de esta semana corta los referentes opositores descartaron retirar el pedido de sesión. “Es preferible ir a perder y poner en blanco sobre negro quiénes están y quiénes no” , adelantó uno de los articuladores. “Son temas que nos unen con el resto de los bloques y van decantando el panorama para lo que viene” , consideraron desde el peronismo.

Los espacios no oficialistas sí evalúan otra convocatoria a sesionar para el próximo martes o incluso para el jueves 21, unas horas antes del llamado del oficialismo. Todavía no está definido, y en caso de concretarse será con discapacidad y endeudamiento en el temario, con el propósito de no tratar el resto de los proyectos de interés del Gobierno.

“Nuestra tarea es tratar de construir el quórum. Después, cada uno tendrá que dar las explicaciones del caso. Un marco de protección a los colectivos de discapacidad, un alivio para los morosos y la cuestión de las tierras... es difícil pensar que no te sentás en una sesión de ésas, tenés que estar muy pero muy arrodillado ante el Gobierno ”, dijo Germán Martínez –jefe de bloque de Unión por la Patria- a Radio con Vos.

“Hay que dar quórum y derogar el DNU 70. No hay constitucionalista que diga que es constitucional y el Gobierno lo ha usufructuado tres años. Si tanto le cuesta perderlo hubiera enviado proyectos al Congreso. Para la institucionalidad del país es muy negativo ”, apuntó el socialista Esteban Paulón, integrante de Provincias Unidas.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín