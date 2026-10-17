Dividido por el 17 de octubre, el peronismo apura una nueva cumbre ante el temor de la suspensión de las PASO

"Invitemos a todos los que son parte del PJ bonaerense" , fue la orden que emanó desde la ciudad de La Plata, donde tienen sus poltronas el gobernador Axel Kicillof y la vice Verónica Magario.

Desde la capital bonaerense, se armó el acto que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires realizará este sábado por el Día de la Lealtad, en homenaje a la histórica movilización que el 17 de octubre de 1945 exigió y logró la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.

Este 17 de octubre volverá a ver a los distintos sectores del PJ divididos, a un año de la elección que definirá un nuevo mandato presidencial para el período 2027-2031 .

La cita del kicillofismo será en el territorio de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza , quien puso a disposición el escenario del centro de eventos culturales y deportivos Juan Domingo Perón, ubicado en González Catán.

Allí estará el elenco que sigue al gobernador bonaerense y su intención de competir por la Presidencia el año próximo, donde habrá dirigentes como los ministros Gabriel Katopodis, Andrés Larroque y Carlos Bianco, más dirigentes como Mariano Cascallares e intendentes como Jorge Ferraresi y Julio Alak .

Kicillof es el titular del PJ bonaerense y la matancera Verónica Magario es la vicepresidenta 1° y ambos estarán juntos en Matanza. Por su parte, el vice 2° del Partido es Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora y miembro de "La Liga", agrupación que hará su propia actividad de la lealtad en la localidad de Moreno, donde gobierna la intendenta Mariel Fernández.

En tanto, el cristinismo concentrará sus actividades en dos lugares: habrá una movilización a San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Elisabet Kirchner; y Máximo Kirchner estará en Chaco junto a Jorge "Coqui" Capitanich, exjefe de Gabinete de CFK.

El diputado nacional y jefe de La Cámpora hará una visita al PJ chaqueño, luego se mostrará en una unidad básica, más tarde en una cena con dirigentes y, al otro día, encabezará un acto popular en Resistencia. Así, sumará visitas a la geografía argentina, como las recientes a La Rioja y San Juan.

El resto del kirchnerismo duro hará una actividad del PJ de CABA, en la calle San José al 100 y, de allí, marcharán a la esquina donde reside Cristina Kirchner, quien saldrá a saludar a la militancia alrededor de las 15 horas.

Desde el cristinismo fustigan al gobernador Kicillof, una vez más: “Axel está en modo home office. Se junta solo con los del MDF. Con los puros. Desde ahí habla de ampliar y no sale de la provincia de Buenos Aires y la rosquita interna”, deslizan en voz baja muy cerca del jefe de La Cámpora y sus intendentes afines.

Pero más allá de las diferencias que se exponen en las celebraciones de este 17 de octubre, se está preparando una nueva cumbre del peronismo (como la que contó este diario el 12 de agosto pasado) donde se verán las caras nuevamente Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto a los jefes de los bloques parlamentarios peronistas Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado). También se darán cita (como lo hicieron en el pasado encuentro) el gobernador formoseño Gildo Insfrán y el santiagueño Gerardo Zamora , hoy senador nacional pero quien maneja la provincia de Santiago del Estero y que suena esta vez para una probable fórmula presidencial.

El futuro encuentro de la cúpula peronista será para hablar de las PASO: el peronismo muestra ya su preocupación porque el Gobierno nacional asegura tener los votos para lograr la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El jefe de Gabinete de Milei, Diego Santilli, asegura tener los votos en el Senado para lograr el aplazamiento de las Primarias, lo que generó una alerta en el justicialismo.

Este viernes, Santilli dijo en Radio Mitre que "los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve y gana Kicillof", en un claro mensaje a los mandatarios que aún dudan en apoyar la suspensión de las Primarias Obligatorias.

Fuente: Clarín