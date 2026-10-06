Discutieron tras una salida y horas después uno atropelló al otro: El conductor está prófugo

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Un ciclista de 27 años resultó gravemente herido luego de ser atropellado por un automóvil en Lomas de Zamora. La Justicia investiga si el hecho fue intencional y si existía un conflicto previo entre la víctima y el conductor, quienes eran amigos y habían salido juntos horas antes.

El episodio ocurrió a media mañana en la intersección de Suiza y Alemania, en el barrio Villa Galicia. En un primer momento, la Policía acudió al lugar por un supuesto accidente de tránsito y encontró al joven, identificado como Román Valdez, tendido sobre el asfalto.

Valdez fue trasladado por el SAME al Hospital Gandulfo, donde permanecía internado luego de ser intervenido quirúrgicamente en la cabeza debido a un coágulo de sangre.

Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores descubrieron que un Renault Clio negro habría embestido al ciclista desde atrás y luego escapado a toda velocidad.

Según la investigación, el vehículo sería conducido por Nicolás Emanuel “Junior” Godoy, de 27 años, quien continúa prófugo. La causa, que