Detuvieron a los padres del bebé de un año y ocho meses encontrado muerto en un canal de Tucumán

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La Justicia ordenó la detención de los padres de Brandon Eliseo Rearte, el bebé de un año y ocho meses que había desaparecido y fue encontrado muerto dentro de un canal de riego en la localidad tucumana de Marapa. También fueron aprehendidos una tía del menor y la pareja de ella.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción. Los detenidos son la madre del bebé, de 20 años; el padre, de 24; una tía, de 28; y su pareja, de 43.

Por el momento, la Justicia no informó los motivos de las detenciones ni determinó si alguno de los cuatro familiares tuvo participación en la muerte del niño. La investigación fue caratulada como muerte dudosa y continúa en curso.

El cuerpo fue hallado el sábado alrededor de las 13.40, durante el operativo de búsqueda que se había desplegado luego de que la familia denunciara la desaparición del bebé en Marapa, departamento Juan Bautista Alberdi.

Del operativo participaron efectivos policiales, bomberos, brigadas de rescate y vecinos. Los rastrillajes abarcaron distintos sectores de la localidad, incluidos caminos, zonas de vegetación y cursos de agua.

Finalmente, los policías encontraron el cuerpo de Brandon dentro de un canal de riego ubicado en terrenos pertenecientes a la Dirección de Recursos Hídricos, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas y a unos cinco kilómetros de la vivienda familiar.

Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar especialistas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal. El médico policial recomendó realizar una autopsia, que será determinante para establecer las causas de la muerte.

Una de las hipótesis que analiza la investigación es que el bebé podría haber caído accidentalmente a un canal ubicado cerca del barrio San Cayetano y que la corriente de agua lo habría desplazado hasta el sitio donde fue encontrado.

Esta posibilidad todavía no fue confirmada y la Justicia busca reconstruir las últimas horas del niño y determinar cómo terminó dentro del canal.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, los cuatro familiares permanecen detenidos a disposición de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción.