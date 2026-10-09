Detuvieron a la hermana del dueño del pitbull que mató a un nene de dos años: la acusan de amenazar a la madre de la víctima

La hermana del dueño del pitbull que mató a Owen González , el nene de dos años atacado en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, fue detenida por amenazar de muerte a la madre del chico . La mujer, identificada como Gabriela Yamila Juárez, quedó imputada por amenazas reiteradas.

La madre de Owen había denunciado los hechos la semana pasada con el asesoramiento de su abogado, Carlos Nayi. Tras la presentación, recibió inicialmente una consigna policial y tomó precauciones para evitar cruzarse con la denunciada, que vive cerca de su casa.

La detención se concretó el martes por orden de la Fiscalía del Segundo Turno de Alta Gracia, a cargo del fiscal Peralta Otonello.

Nayi confirmó que el arresto está vinculado con las amenazas de muerte que había denunciado la madre del nene.

Alexis Juárez, propietario del perro que atacó al chico, continúa detenido e imputado por homicidio culposo por la muerte de Owen.

El abogado de la familia confirmó que pidió que la causa sea encuadrada como homicidio simple con dolo eventual, una figura penal distinta de la imputación actual.

La solicitud deberá ser evaluada en el marco de la investigación judicial.

Fuente: TN