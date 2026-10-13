Detuvieron a dos jóvenes chaqueños que planeaban un tiroteo en una universidad: el FBI los detectó por sus consultas a ChatGPT

Dos jóvenes fueron detenidos en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña , acusados de planificar un tiroteo masivo en un establecimiento educativo. La investigación comenzó después de que el FBI detectara que uno de los sospechosos utilizaba ChatGPT para realizar consultas vinculadas con la preparación de un ataque armado . El procedimiento, a cargo de Gendarmería Nacional, terminó con el secuestro de agendas, armas blancas y material con simbología nazi .

La investigación se inició a partir de una alerta de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Según la información oficial, un usuario radicado en Chaco había realizado consultas en la plataforma de inteligencia artificial en las que afirmaba contar con armas, explosivos y municiones, además de un plan detallado para cometer un ataque en establecimientos educativos. Las tareas posteriores de los investigadores incluyeron la Universidad de la Cuenca del Plata, en Corrientes. El blanco era la Universidad de la Cuenca del Plata , en Corrientes .

La advertencia llegó a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional, que inició las actuaciones bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En ese contexto, los investigadores analizaron direcciones IP, cruzaron información de redes sociales y realizaron tareas de campo en las inmediaciones de la universidad. A partir de esas medidas, lograron identificar una vivienda ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad chaqueña, donde residía el principal sospechoso.

Con una orden del Juzgado Federal de Garantías y el apoyo de la Sección Explosivos local, los gendarmes allanaron el inmueble . Durante el procedimiento encontraron dos agendas con anotaciones manuscritas que, según los investigadores, contenían detalles sobre la planificación logística del presunto atentado.

También secuestraron diez elementos cortopunzantes y herramientas , entre ellos un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos; un bidón metálico para transportar combustible; un libro con simbología nazi y $3.280.000 en efectivo . Además, incautaron tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital.

Por disposición del magistrado interviniente, los dos sospechosos, ambos mayores de edad, fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales , donde quedaron a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento en Chaco se conoció apenas seis días después de otro episodio que encendió las alarmas en el ámbito educativo. En un colegio privado ubicado en las inmediaciones del barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba , una alumna de primer grado ingresó al establecimiento con un arma dentro de su mochila .

Según informaron fuentes cercanas al caso a ElDoce , el revólver fue descubierto durante la jornada escolar, entre las pertenencias de la niña. Ante el hallazgo, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo de seguridad, pusieron a resguardo a los alumnos y docentes y realizaron la denuncia policial.

Las primeras averiguaciones indicaron que el arma pertenecería a la madre de la menor, integrante de la Policía . Sin embargo, todavía no se había establecido cómo llegó a manos de la niña ni si estaba cargada cuando fue encontrada.

La investigación quedó orientada a determinar las circunstancias en las que la alumna tuvo acceso al revólver y establecer posibles responsabilidades. Hasta el momento, no habían trascendido precisiones oficiales sobre las medidas adoptadas por el colegio ni sobre la situación de la madre.

Fuente: Infobae