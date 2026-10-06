Detuvieron al hombre de Tapalqué que quedó grabado mientras golpeaba a su pareja

La policía bonaerense detuvo este lunes a Rodrigo Daniel Carrica , un hombre de 37 años de Tapalqué acusado de golpear en reiteradas oportunidades a su pareja, que logró grabar uno de los violentos ataques y luego lo difundió a través de sus redes sociales.

La detención se concretó en Azul y fue llevada adelante por integrantes de la Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia local, después de que el titular del Juzgado de Garantías N° 1, Federico Barberena , dictara la orden a requerimiento del fiscal Marcelo Fernández.

El sospechoso, según consigna el sitio Noticias de Azul , quedó imputado por "dos delitos de amenazas agravadas con arma , dos hechos de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y un hecho de privación ilegal de la libertad ".

Tras su captura, Carrrica quedó alojado en una comisaría de Saladillo, a la espera de la indagatoria que se llevará adelante este martes. El acusado había estado en libertad hasta este 5 de octubre , situación que cambió luego de que trascendiera l a grabación en la que quedó expuesto .

Las autoridades tuvieron conocimiento de la situación el 28 de septiembre , cuando la mujer se acercó hasta la dependencia policial para hacer una denuncia por violencia de género. Sin embargo, la historia adquirió mayores dimensiones cuando ella decidió publicar un registro fílmico de los padecimientos que vivía .

La joven, de 26 años, contó después a TN que conoció a Carrica hace cuatro y que desde entonces habían tenido una relación con idas y vueltas, siempre atravesada por la violencia. Sin embargo, admitió que no podía tomar dimensión de lo que pasaba.

“No encontraba herramientas ni entraba en conocimiento de lo que estaba sucediendo. Me cegué totalmente hasta dejar de ser yo”, relató.

El video, donde se ve a su marido golpeándola e insultándola una y otra vez, se viralizó rápidamente en Facebook y generó una fuerte indignación entre los usuarios. “Ay, no me pegues, por favor” , dice en uno de los momentos de la grabación. “Sí, hija de puta, es lo que te merecés”, comenta él y después procede a eliminarle contactos de sus redes.

En este sentido, desde la fiscalía interviniente solicitaron que el material fuera dado de baja para evitar la revictimización, así como también pidieron n la grabación original desde el celular donde fue grabado, a fin de "descartar manipulaciones y confirmar su autenticidad".

De acuerdo con la investigación, los episodios denunciados ocurrieron entre julio y septiembre , entre los que se incluyen "amenazas con un arma, agresiones físicas y un hecho en el que la mujer habría sido retenida contra su voluntad dentro de una vivienda".

En un primer momento se habían dispuesto medidas cautelares de restricción, que alcanzaba a una prohibición de acercamiento y contacto mutuo , además de la entrega de un botón antipánico. Pese a esto, la mujer dijo que temía por su vida y que tenía miedo de salir a la calle .

En ese contexto, la denunciante recibió asistencia del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), de personal médico y de la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué, además de asistencia psicológica y psiquiátrica.

Fuente: Clarín