Detuvieron al ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega denunciado por abuso sexual y mala praxis

La Policía del Chaco detuvo este viernes al ginecólogo Gustavo Kumiega , quien acumula al menos ocho denuncias penales por episodios de abuso sexual, violencia médica y mala praxis . La medida fue dispuesta por la fiscal Mariana Echarri, tras una serie de allanamientos en propiedades vinculadas al profesional en la ciudad de Resistencia.

El Ministerio Público informó que “en el marco de las actuaciones que se tramitan ante dicha dependencia judicial, y tras una serie de allanamientos efectuados en la fecha, se ordenó la detención”, según publicó Diario Chaco .

La decisión judicial se concretó luego de los operativos de agentes del Departamento de Trata de Personas, personal de Cibercrimen y efectivos de Infantería. La Justicia investiga las presentaciones de las pacientes, que incluyen dos acusaciones por mala praxis y al menos una por abuso sexual con acceso carnal .

La investigación penal se inició a partir de la denuncia formal radicada el 29 de septiembre por una joven de 26 años, Karla Herrán, quien relató presuntas conductas inapropiadas durante estudios e intervenciones médicas.

A partir de la difusión de su caso, otras mujeres fueron a los tribunales para denunciar situaciones similares ocurridas durante la atención médica.

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Fuente: La Nación