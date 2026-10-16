Detuvieron al “Doctor Kumiega”, el ginecólogo acusado de abusar de sus pacientes en Chaco

Karla Herrán (26) nunca olvidará la primera vez que fue a una consulta con un ginecólogo . Lo que vivió la dejó desconcertada, temblorosa, incrédula, vulnerada. Había buscado reseñas en Google y Gustavo Kumiega (57) no tenía ningún comentario negativo. Quería " al mejor de Resistencia ", la capital del Chaco, y creyó haberlo encontrado. Ahora consiguió que lo metan preso.

Hoy se arrepiente de su decisión. Una dermatóloga le había recomendado que se hiciera ver y que se realizara un análisis de sangre. Pero las respuestas que le dio el profesional fueron totalmente inapropiadas. Al principio las dudas la abrumaron, pero ahora está convencida de que sufrió un abuso sexual .

Su valiente testimonio, que hizo público en medios locales y nacionales, animó a otras mujeres que atravesaron la misma situación. Fue un efecto dominó, porque ya hay nueve denuncias en la Justicia.

"Yo nunca fui a un ginecólogo porque siempre fui regular y no tenía dolores ni nada. Me daba vergüenza, pero la dermatóloga me hizo una orden para un análisis de sangre y me pidió que fuera a un ginecólogo para que se fijara si había que hacer algo más por mis hormonas", le cuenta Karla a Clarín .

Apenas le contó al " Doctor Kumiega " de las razones de su visita, el 2 de julio pasado en el consultorio de la calle Ameghino al 700, él no le prestó atención. " Ya sé por dónde viene la cosa. ¿Cuántas veces tenés relaciones por semana? ", le preguntó.

Sorprendida, la joven le respondió que " dos o tres ". Entonces él le replicó, para justificar el acné: "Eso es poquísimo, poquísimo. ¿Conocés la palabra pornoco? Bueno, es eso ".

Enseguida le recomendó hacer " la tarea ", es decir, tener más relaciones sexuales en la semana y, así, " no vas a tener ningún granito" .

"Igual yo te veo perfecta, un cutis perfecto, preciosa ", añadió el médico, quien la interrogó si tenía novio y la exhortó a tener relaciones con otros hombres: "Necesitás liberar eso. Sos muy mujer, muy fértil ", la arengó.

Luego le hizo una ecografía transvaginal. "Me temblaban las piernas de lo nerviosa que estaba y él, mientras tanto, seguía hablando de su vida personal y de que tenía que tener más relaciones, de que le parecía raro con lo linda que soy que no tuviera", acota.

Cuando le pasó el transductor, un dispositivo médico que emite y recibe ondas de ultrasonido para evaluar detalladamente los órganos reproductivos femeninos, le advirtió que tenía " un millón de quistes ", lo que la preocupó.

"¿De qué sale eso? ", le preguntó ella. La respuesta fue en el mismo tono: " De lo que te venía diciendo. Fijate, hacé más la tarea y te vas a curar ".

El siguiente paso del doctor fue darle pastillas anticonceptivas (luego le dirían que estaban vencidas) como tratamiento para "liberar las hormonas" y programar una cita para dentro de dos semanas.

Karla le pagó 90.000 pesos por la consulta. "Me dijo 'te voy a hacer precio porque me gustó mucho tu sonrisa, me gustó mucho tu abrigo, me gustó mucho tu cara, me caíste muy bien '".

" ¿Viste qué buenito que soy? ¿Un poco más y no querés que sea tu Uber y te lleve a tu casa? ", agregó.

Lo cierto es que la joven volvió a las dos semanas, angustiada y asustada por los quistes. "Le creí porque era supuestamente el mejor ginecólogo de Resistencia. Le creí y no pensé en ir a otro porque no quería volver a pasar por lo mismo, porque creí que hacerme esa ecografía era normal", explica.

Cuando entró al consultorio, enseguida le dijo de repetir el estudio. "Me pongo la bata, me subo a la camilla y mientras me hablaba preparaba el transductor y me hablaba de lo mismo. O sea, de que tenía que tener más relaciones, de su vida personal, del Mundial, de que es un gran anfitrión él, que esto, que lo otro, todo mientras que apoyaba su codo en mi pierna", relata.

Otra vez utilizó el transductor, pero esta vez se sobrepasó y lo movió como si la masturbara , de un lado al otro, cada vez más rápido. " Yo me quedé congelada ", remarca.

Después de que la pesara en una báscula, se cambió en el baño y cuando regresó al consultorio volvieron los comentarios inapropiados.

"Se puso a hablar de su vida personal, de que duerme desnudo, que hay que dormir desnudo porque hace bien, que duerme desnudo como Haaland, el futbolista , que tiene un plasma gigante, que lo mira con gafas de sol, que tiene que comer bien, que hace deporte, que vive jugando al pádel. Cosas así que no me interesaban", relata.

Cuando salió de allí, Karla supo que "no iba a volver a pisar nunca más en la vida" ese consultorio. Le contó todo a la dermatóloga, que la mandó a una ginecóloga y ella le confesó otros casos sufridos por otras pacientes con el mismo profesional.

Además, le reveló que el diagnóstico que le había dado, que padecía Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) , era falso. La ecografía no marcaba nada de eso.

Karla estalló en llanto y confirmó que había sido víctima de un abuso. A partir de su denuncia, presentada el 23 de septiembre con el asesoramiento del abogado penalista Hernán Cordón , empezaron a llegarle mensajes de otras mujeres que habían pasado por lo mismo.

A pesar de las presentaciones en la Justicia, el médico seguía trabajando. Pero este viernes 16 de octubre lo detuvieron en su departamento de la calle Jujuy al 500 .

Algunas de las mujeres aportaron chats que ratifican el mismo comportamiento. " Te vendría bien un doctorcito amoroso generoso ", le dice a una. También le envía la foto de un pene erecto con el mensaje: " Todos los días me despierto así. ¿Hacemos una siesta? Que seguro llueve".

Las denuncias son investigadas por la Fiscalía 2, a cargo de Ana González de Pacce , y la Fiscalía 4 especializada en violencia de género, encabezada por Jorge Cáceres Olivera . También interviene la fiscal Mariana Echarri , titular del Equipo Fiscal N° 6 de Resistencia.

"Parece que lo están protegiendo porque no hicieron la orden de detención, no hicieron la orden de allanamiento. Le dieron todo este tiempo para que él haga lo que quiera. Es una vergüenza ", se queja Karla, que dice que decidió hablar para que otras mujeres no caigan en lo mismo.

No obstante, este viernes se realizaron tres allanamientos : en su consultorio, su departamento y un sanatorio. Echarri ordenó su detención, que se concretó finalmente al mediodía.

El acusado designó a Zacarías Issolio como su abogado defensor. "Después de haber leído las testimoniales, les puedo afirmar, sin lugar a dudas, que ninguna configura delito ", advirtió.

Otra de las víctimas que habló fue Jesica Ramirez (26) , quien confirmó las mismas conversaciones en doble sentido y desubicadas del doctor. Cuando le dijo que estaba con un solo hombre, él le replicó: "Todas las mujeres mienten, no pasan un dia sin mentir".

Además, le habló de su vida privada y la trató de " puta ". El diagnóstico, como el caso de Karla, fue "algo completamente distinto" a lo que le informaron después en la consulta con una ginecóloga. " Me sentí vulnerada ", resumió. Un sentimiento que comparten muchas mujeres de Resistencia que pasaron por el consultorio del "Doctor Kumiega".

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín