Despedida de Lionel Messi: la línea de D de subte extenderá su horario por el partido de la Selección argentina ante Benín

La Línea D del Subte extenderá su horario de funcionamiento para este martes 6 de octubre debido al partido amistoso de la Selección argentina ante Benín en el estadio de River Plate , barrio porteño de Núñez, que significará la despedida de Lionel Messi como jugador de la albiceleste.

La medida busca facilitar la vuelta a casa de los miles de espectadores que asistirán al Monumental y mejorar la desconcentración de la zona una vez terminado el encuentro.

El servicio especial funcionará hasta la 1:30 de la madrugada del miércoles 7 de octubre .

La única estación habilitada para el ingreso de pasajeros será Congreso de Tucumán , cabecera norte de la línea y la más cercana al estadio de River.

Los trenes circularán en un único sentido , desde Congreso de Tucumán hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Los pasajeros podrán descender solamente en las siguientes estaciones:

La selección de estas paradas permitirá distribuir a los hinchas en distintos puntos estratégicos y facilitar la combinación con otras líneas de subte y medios de transporte tras el recital.

Fuente: TN