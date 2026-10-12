Dejó solo a su ahijado de 4 años y el nene murió tras ser atacado por un pitbull

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Un nene de 4 años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Por el hecho, su madrina, una mujer de 31 años que había quedado a cargo del menor, fue aprehendida e imputada por homicidio culposo.

La mujer, identificada como Yohana M., habría dejado al niño solo en la casa para ir a buscar a su hija a una actividad de patín, junto con su pareja. Durante ese lapso, el menor quedó sin supervisión, mientras que el perro se encontraba en el patio de la vivienda.

De acuerdo con la información difundida, el animal habría ingresado al interior de la casa por un ventiluz y atacado al nene. Al regresar, la mujer encontró al perro sobre el cuerpo del niño y dio aviso a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que el menor había fallecido.

La investigación judicial

Tras el episodio, la madrina quedó aprehendida e imputada por el delito de homicidio culposo. La Justicia deberá determinar las circunstancias del hecho y establecer las eventuales responsabilidades penales.

En tanto, el perro quedó a disposición del área de Zoonosis municipal para las actuaciones correspondientes.

Los investigadores ordenaron la realización de una autopsia para establecer las causas de la muerte. En las próximas horas se definirá cómo continuará la situación procesal de la mujer.