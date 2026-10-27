Dejaron la ciudad para ir a manejar el bar de un pueblo de 70 personas: “No pagamos alquiler y vivimos con 270 euros al mes”

José y Daniela dejaron atrás la vida en la ciudad para instalarse en un pueblo de apenas 70 habitantes en España. La pareja se hizo cargo del único bar de Villegas, en la provincia de Burgos, y consiguió una vivienda por un alquiler simbólico de 110 euros. Entre los beneficios del negocio y los bajos gastos cotidianos, aseguran que los dos pueden vivir con apenas 270 euros al mes.

La oportunidad llegó a través del Proyecto Arraigo, una iniciativa que conecta a personas interesadas en mudarse al ámbito rural con localidades que necesitan nuevos habitantes. El Ayuntamiento de Villegas les cedió la gestión del bar municipal sin cobrarles alquiler ni los servicios de luz y agua, mientras que les ofreció un dúplex de unos 100 metros cuadrados a un precio muy inferior al de una vivienda en una ciudad.

La decisión implicó dejar atrás sus rutinas y acostumbrarse a una vida completamente diferente . Al principio, las dudas y el miedo a equivocarse estuvieron presentes, especialmente durante las primeras noches en el pueblo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja encontró una alternativa para trabajar, compartir más horas y reducir sus gastos.

Su historia se conoció a través de un video publicado en el canal de YouTube de Diego Revuelta, donde contaron cómo fue el cambio y qué encontraron al instalarse en su nuevo hogar.

La propuesta de mudarse a Villegas apareció como una posibilidad concreta de cambiar de vida. Daniela y José, una pareja oriunda de Cádiz, encontraron en el Proyecto Arraigo una oportunidad para acceder a una vivienda y gestionar un negocio propio.

El acuerdo contempla un alquiler de 110 euros mensuales por la casa y la concesión gratuita del bar municipal . “El bar es a coste cero y de vivienda solo pagamos 110 euros de alquiler, es un regalo”, explicó Daniela en el video de Diego Revuelta, un canal con casi 150.000 suscriptores.

El proceso fue más rápido de lo que esperaban. “Enviamos la solicitud un miércoles y el mismo viernes nos llamaron para visitar el pueblo, fue todo muy rápido”, recordó Daniela.

Para postularse, debían contar con algunos ahorros, no tener antecedentes penales y presentar una fianza de 700 euros por el local. Una vez que conocieron la vivienda y el bar, empezaron a imaginarse en ese lugar. “Me veía haciendo vida aquí”, contó José, que al principio temía encontrarse con una casa en malas condiciones.

La vivienda necesitaba muebles, pero el alcalde colaboró para equiparla con lo básico. El bar, que llevaba meses cerrado, también representaba una oportunidad para emprender y recuperar un espacio central para los vecinos. “Del bar no pagamos absolutamente nada, todos los beneficios son íntegros para nosotros” , detalló Daniela.

La pareja organiza sus jornadas en función de los horarios del pueblo. Abren de 13.30 a 15.30 y de 19 a 22, aunque los fines de semana adaptan la atención a la demanda. En total, trabajan unas cinco horas por día, con tiempo para compartir fuera del negocio.

Los gastos también cambiaron por completo: entre el alquiler de la casa y las compras, calculan que viven con unos 270 euros mensuales . El acuerdo les permitió reducir la presión económica y construir una rutina muy distinta de la que tenían antes de mudarse.

El cambio no se refleja solamente en sus cuentas, sino también en cómo se sienten. José destacó que la vida en Villegas le permitió mejorar su bienestar emocional y dejar atrás el desgaste que asociaba con la rutina anterior. “Vivo mejor de lo que lo hacía en Cádiz, no solo por el tema económico, sino en lo psicológico”, afirmó al hablar de su experiencia.

Uno de los aspectos que más valora es la tranquilidad del entorno. El silencio por la noche, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de pasar más tiempo con su pareja forman parte de una rutina que considera mucho más saludable. “Duermo y vivo mejor, en Villegas soy feliz como no lo fui en casi 40 años” , aseguró. Para él, la diferencia se nota tanto en el descanso como en la manera de afrontar el día a día.

Daniela también reconoció que la adaptación no fue inmediata. La primera noche en el pueblo le costó dormir y llegó a preguntarse si había tomado una decisión equivocada. Con el tiempo, sin embargo, empezó a disfrutar de la tranquilidad y de la posibilidad de compartir la jornada con José sin las mismas presiones de antes.

Aunque vivir lejos de sus familias y afrontar los inviernos fríos de Burgos implica desafíos, la pareja encontró en Villegas una forma de vida que, por ahora, no cambiaría por la ciudad.

Fuente: TN