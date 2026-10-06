“Cuanta más afinidad política tenés, mejora el diálogo”: Caputo aclaró que la relación comercial con Brasil continuará más allá de quién gane

El ministro de Economía Luis Caputo habló a 24 horas de que Flavio Bolsonaro se quede con el primer lugar en las elecciones de Brasil, aunque deberá definir en segunda vuelta contra Lula da Silva quién será el próximo presidente del país. El funcionario de Milei destacó que, más allá de quién gane, la relación comercial con la Argentina continuará, pero aclaró: "Cuanta más afinidad tenés, mejora el diálogo".

Caputo habló durante una entrevista brindada al canal de streaming oficialista Carajo . Allí destacó que Argentina tiene "tiene una relación histórica institucional y comercial con Brasil" y aclaró que "siempre iba y va a estar independientemente de quién gane".

"Separemos la parte institucional de la comercial", sugirió, aunque destacó que a esto "se agrega una afinidad política que hace diferencia". " Cuanta más afinidad política tenés, mejora el diálogo , las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos, o sea que, desde ese lado, solo puede mejorar ", añadió.

También habló sobre los comentarios que indican que el gobierno de Donald Trump, en caso de que triunfe Bolsonaro en la segunda vuelta del 25 de octubre próximo , le pondrá un freno al estrecho vínculo con Argentina y pasará a priorizar la relación con la nueva administración brasileña.

"Eso es un verdadero disparate" , rechazó el ministro. "Si algo quedó probado, lo dice (Scott) Bessent cada vez que le ponen micrófono. Dice que todo el cambio que está viendo en Latinoamérica se dio a partir de Milei , ellos son los primeros que se dan cuenta de eso", reflexionó.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR , participó del programa "La Misa" de @CarajoStream , con el @GordoDan_ . pic.twitter.com/b7m7QjuEtS

Flavio Bolsonaro - hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece en prisión domiciliaria acusado de intento de golpe de Estado* , terminó obteniendo el 47,03% de los votos el domingo en la primera vuelta electoral, mientras que el actual presidente Lula Da Silva quedó en 45,16% , con el 100% escrutado. La segunda vuelta será el 25 de octubre.

Por otra parte, Caputo habló sobre lo que dejó el capítulo parisino de la Argentina Week, que se llevó a cabo la semana pasada en la capital de Francia. El ministro sostuvo que los empresarios están "recuperando la confianza" en la Argentina.

"Acá se le da poca bolilla al hecho, no solo que se haya arreglado el tema económico, eso se reconoce; pero no se entiende tanto, o no se dice tanto, tal vez lo más importante: haberlo hecho respetando la santidad de los contratos y no atropellando la propiedad privada ", comentó sobre lo que dice que le comentaron los empresarios en Francia.

A su vez, consideró que la cuestión de la seguridad jurídica -o la falta de ella- "es tal vez, lo que más daño hizo a la Argentina". "Cuando no tenés credibilidad, que es la materia prima para hacer política económica, para conducirte como país, no podés pretender que haya inversión y la gente confíe si vos estás todo el tiempo rompiendo contratos, defaulteando , confiscando depósitos, expropiando empresas, poniendo un corralito", enumeró.

También retomó el slogan que creó para referirse a las gestiones pasadas de Cristina Kirchner. "Cuando digo el riesgo kuka -explicó- es el riesgo a que gane el kirchnerismo. Si me lo preguntás a mí, es cero, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. ¿Es lo que piensa el 100% de los inversores, del mercado? No. Entonces yo tengo que actuar en consecuencia a eso. No me voy a quedar con el view mío".

Fuente: Clarín