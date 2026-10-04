Cortar una ramita de potus y ponerla en agua: cómo hacer esta técnica para llenar tu casa de plantas esta primavera

El potus es una de las plantas de interior más fáciles de reproducir y existe una técnica sencilla para obtener nuevos ejemplares a partir de una sola ramita. Solo hace falta realizar un corte en el lugar indicado, colocar el esqueje en agua y esperar a que desarrolle raíces.

Esta forma de multiplicar el potus resulta especialmente práctica durante la primavera, cuando se pueden aprovechar los tallos que crecieron durante los meses anteriores para obtener nuevas plantas sin necesidad de comprar ejemplares.

El primer paso es elegir un tallo sano y buscar los nudos , que son las pequeñas zonas del tallo donde nacen las hojas y que pueden presentar una pequeña protuberancia o raíz aérea.

Con una tijera limpia y afilada, hay que cortar un tramo del tallo justo por debajo de un nudo . El esqueje debe conservar al menos una hoja y un nudo, ya que esta última parte es fundamental para que puedan desarrollarse las raíces. Un trozo de hoja sin nudo no puede convertirse en una nueva planta.

Después, se puede retirar la hoja que quede más cerca del extremo cortado y colocar la parte del tallo que contiene el nudo dentro de un vaso o frasco con agua. Las hojas deben quedar por encima de la superficie para evitar que permanezcan sumergidas.

Una vez preparado, el recipiente debe ubicarse en un lugar con buena iluminación indirecta , pero protegido del sol directo intenso. La luz adecuada favorece el desarrollo del esqueje sin someterlo a un exceso de calor.

El agua debe mantenerse limpia y renovarse de manera periódica. De esta forma también es posible observar directamente cómo aparecen las primeras raíces y controlar el estado del tallo durante el proceso.

Con el paso de las semanas comenzarán a aparecer raíces en la zona del nudo que quedó sumergida. Cuando el esqueje tenga raíces bien desarrolladas, se puede trasladar a una maceta con sustrato para plantas de interior.

Para hacerlo, hay que colocar las raíces con cuidado en la tierra y mantener el sustrato ligeramente húmedo durante los primeros días mientras la nueva planta se adapta a su nuevo medio. Los esquejes de plantas de interior suelen necesitar varias semanas para desarrollar raíces suficientes antes del trasplante.

Una de las ventajas de esta técnica es que una sola rama larga puede dividirse en varios esquejes , siempre que cada segmento conserve al menos un nudo. De esta manera, una planta adulta puede convertirse progresivamente en varios nuevos ejemplares.

Además de llenar la casa de plantas, la técnica permite aprovechar los tallos que se recortan cuando el potus crece demasiado y mantener una planta madre más compacta.

Fuente: TN