Córdoba prepara una escultura de más de tres toneladas del Cura Brochero para recibir al papa León XIV

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina avanza con preparativos y homenajes en Córdoba. Entre ellos, se destaca la construcción de una escultura del Cura Brochero , que pesará más de tres toneladas y será instalada sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz.

La obra se realiza en un taller del barrio Centenario, donde un equipo trabaja en la estructura interna y en el ensamblaje de las distintas partes. Por sus dimensiones, el traslado requerirá una logística especial , con un camión semirremolque y un operativo para cortar la calle durante la maniobra.

Uno de los detalles más emblemáticos es la mano izquierda de la figura, que pesa aproximadamente 50 kilos y mide un metro de largo . La escultura será montada por completo en el taller y luego se dividirá en varias secciones para facilitar su retiro y transporte.

“Es una obra muy significativa para los cordobeses y para todo el mundo. Sin duda, recibir al Papa con esta inauguración es muy importante ”, explicó uno de los responsables del proyecto en un diálogo con TN .

José Gabriel del Rosario Brochero , conocido como el Cura Brochero, fue un sacerdote argentino nacido en 1840 en Villa Santa Rosa, Córdoba. Dedicó gran parte de su vida a la labor pastoral y social en las zonas rurales de las sierras cordobesas, donde impulsó la construcción de caminos, escuelas y capillas.

También promovió los ejercicios espirituales y recorrió a caballo extensos territorios para asistir a las comunidades más alejadas. Fue canonizado por el papa Francisco en 2016 y se convirtió en el primer santo nacido y fallecido en la Argentina .

La iniciativa busca rendir homenaje al primer santo argentino en el marco del pontífice, prevista para el martes 10 de noviembre . La agenda comenzará el día anterior, cuando se realizará una vigilia juvenil en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El martes, León XIV llegará a Córdoba a las 9 , al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. A las 10 encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA, donde también recorrerá el lugar en papamóvil para saludar a los fieles .

Al mediodía, el Papa se trasladará hacia el centro histórico y saludará a la multitud desde el balcón del Arzobispado de Córdoba. Más tarde, participará de un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Fuente: TN