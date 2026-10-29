Confirman la muerte del argentino de 51 años que había desaparecido en el choque de trenes en España

A más de 24 horas del accidente, se confirmó la muerte de un segundo ciudadano argentino en la tragedia ferroviaria que sacudió a España este miércoles. El cuerpo de Agustín Randazzo fue identificado en las últimas horas y se suma a las al menos 69 víctimas que dejó el accidente.

Fuentes confirmaron a Clarín que se pudo identificar el cuerpo del hombre de 51 años, que viajaba el miércoles en el vagón número 8 del tren AVE que cubría la ruta Madrid - Sevilla. Más tarde, su pareja, quien había compartido la búsqueda y pedido datos sobre su paradero a través de su cuenta de X, lo ratificó.

"Muchísimas gracias por todo el apoyo y toda la información que me habéis aportado" escribió el hombre, que en X usa el usuario @Sergihoran. "Las noticias son ciertas, lamentablemente Agustín no se encuentra entre nosotros", dijo.

Fue el conductor de la formación en la que viajaba Randazzo el que recibió la orden de avanzar a velocidad normal desde el centro de control de la estación de Atocha sin tener en cuenta que más adelante, en la misma vía, seguía detenido sin poder reanudar la marcha el tren Iryo que resultó impactado.

El hombre se suma a la muerte de otra ciudadana argentina que viajaba en el mismo tren, a un vagón de distancia: Ana Martina Conte Grand (32), una joven sanjuanina que residía en España, falleció en el impacto.

Chic@s Muchisimas gracias por todo el apoyo y toda la información que me habéis aportado. Las noticias son ciertas, lamentablemente Agustín no se encuentra entre nosotros. Siento que os debía dicha información. Descansa en paz mi amor. Te amo 💞

La noticia de su desaparición la había dado la pareja de Randazzo a través de su cuenta de X. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja" , escribió el miércoles y adjuntó los datos de la formación en la que viajaba. "Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda. Se llama Agustín Randazzo", había agregado.

Randazzo vivía en España desde 2002 y el viaje entre Madrid y Sevilla lo hacía de manera habitual por cuestiones laborales. Reside en España desde 2002 y este viaje lo hacía habitualmente por cuestiones laborales.

Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagon n* 8 Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado Por favor ayuda Se llama Agustín Randazzo

El hombre trabajaba en telecomunicaciones y tiene familiares directos viviendo en España, que temprano el miércoles se acercaron a las comisarías madrileñas para formalizar la denuncia por su desaparición.

El choque de trenes ocurrió este miércoles a las 8:54 de España, las 4:54 de Argentina, a la altura de la ciudad de Toledo. Por el accidente, que enlutó a todo el país, murieron al menos 69 personas - se espera que el número suba - y hubo decenas de heridos que fueron trasladados a distintos hospitales, lo que dificultaba la identificación de todos ellos.

España seguía conmocionada este jueves por la colisión de dos trenes de alta velocidad, mientras trataba de buscar explicaciones ante su segunda tragedia ferroviaria en menos de un año.

Un día después, los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas y perros de la Guardia Civil, continuaban buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones tras la colisión ocurrida a la altura de la localidad de Urda, cerca de Toledo, en el centro del país.

"Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder ", consideró el rey de España, Felipe VI, tras visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo.

Fuente: Clarín