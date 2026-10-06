Condenaron a una mujer por vender drogas con su hija de 12 años

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Una mujer fue condenada a cuatro años y medio de prisión por vender drogas al menudeo desde su casa en Córdoba e involucrar a su hija de 12 años en la actividad.

La investigación comenzó luego de varias denuncias anónimas de vecinos ante la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Los investigadores determinaron que en la vivienda funcionaba un punto de venta de cocaína y marihuana.

Según consta en la causa, la menor no solo atendía a algunos compradores, sino que también colaboraba con la preparación de las dosis. Uno de los elementos incorporados a la investigación fue un mensaje de WhatsApp en el que la niña le preguntaba a su madre si debía dejar cortadas las bolsitas o acomodarlas sobre la mesa.

El domicilio estaba ubicado a pocos metros de un jardín de infantes, una situación que también fue considerada durante la investigación.

Los allanamientos se realizaron en febrero de 2024. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron numerosas dosis de droga que ya estaban preparadas para su comercialización. La mujer quedó detenida, mientras que su hermano, señalado también por su participación, logró escapar.

Durante la audiencia, la acusada reconoció su responsabilidad y pidió perdón. Según declaró, estaba sola a cargo de sus dos hijos, atravesaba una situación de violencia de género y tenía dificultades económicas.

La fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión por la comercialización agravada por involucrar a una menor. Finalmente, el tribunal fijó la condena en cuatro años y medio y valoró, entre otros aspectos, la confesión de la mujer y su pedido de disculpas.

El hermano de la condenada, identificado como D. E. P., de 47 años, deberá enfrentar un juicio por separado debido a que no aceptó el procedimiento abreviado. El fiscal anticipó que solicitará una pena más elevada.

La identidad de los adultos involucrados se mantiene en reserva para preservar a la menor.