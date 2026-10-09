Con voces diversas y críticas a las “desprogramaciones”, se hace la tercera edición Feria del Libro Judío

Este lunes feriado, de 11 a 18, en el barrio de Villa Crespo, se hace la tercera edición de la Feria del Libro Judío , que forma parte de la programación del Limud Fest ( limud significa aprendizaje) en la escuela Scholem Aleijem (Serrano 341). La entrada general al festival cuesta $ 16.000 (jubilados $ 10.000 y chicos gratis); para concurrir, hay que inscribirse en este enlace . Cerca de 2500 personas participaron el año pasado de la Feria y el festival.

Participarán de charlas, debates y actividades escritores, investigadores e intelectuales judíos y no judíos como Gonzalo Garcés (que disertará sobre los relatos desconocidos de la Biblia) , Javier Sinay, Silvia Plager , Martín Sivak, Delia Sisro, Daniel Liberman, Fernando Chulak, María Inés Krimer, Nurit Kasztelan, Martín Baintrub (conversará sobre adaptaciones al cine y televisión), Patricia Suárez, Irina Sternik, Verónica Sukaczer, Alejandro Melamed, Virginia Cosin, Dalia Ber y Alejandro Dujovne, entre otros. Silvia Arazi , Leandro Katz y Karina Skidelsky leerán cuentos para chicos. La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram del Limud Fest.

La Feria del Libro Judío de Limud nació en 2024, tras el primer aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre en Israel , como una especie de remake de la feria organizada por la Sociedad Hebraica Argentina durante muchos años y en respuesta al recrudecimiento del antisemitismo en el mundo y en la Argentina. “Desde el principio nos acompaña el Jewish Book Council y, desde 2025, Jewtina –dice Valeria Sol Groisman, al cuidado del evento, a LA NACION–. Fuimos creciendo año tras año, y eso nos anima a pensar que conectamos con un público que ansiaba un lugar de encuentro con la cultura judía ”.

“Preocupados por ciertas reacciones del mundo de la cultura y la intelectualidad post-7/10 , como editores que deciden no publicar libros de autores judíos, desprogramaciones , mesas de novedades de librerías en las que no hay ni un autor judío, desde Limud decidimos lanzar la feria –señala–. Nuestro objetivo fue y es visibilizar el libro judío : puede que hable sobre temáticas vinculadas con lo judío, en un sentido amplio, o que sea de un autor judío, en un sentido no estricto. Queremos que siga existiendo y que siempre tenga un lugar en el ámbito de la cultura. La feria puede ser un espacio donde se encuentren y convivan voces diversas, incluso opuestas, y puedan dialogar sobre literatura y escritura. Entendemos que la literatura no puede permanecer ajena a la incomodidad, y que la incomodidad incluye la costumbre bastante abandonada de hablar con los que piensan distinto”.

En 2024, la convocatoria no fue sencilla. “ Muy pocos autores se animaban a participar –recuerda–. De hecho, tuvimos más editoriales que autores. Querían que sus libros formaran parte de la feria, pero preferían no participar. El clima era de mucha sensibilidad e hicimos lo que pudimos en un contexto muy complejo. En 2025, nos costó bastante menos. Notamos que había interés por parte de los autores, pero también algo de miedo. Miedo por la integridad física, miedo a aparecer en un banner de una Feria del Libro Judío; miedo al qué dirán, al qué decir y qué no decir”. Hubo cuatro paneles con varios autores, y más de veinte editoriales y librerías.

“ Este año fue una sorpresa –remarca–. De todos los autores a los que convocamos, solo uno nos dijo que prefería no participar. Muchos autores que participaron el año pasado nos escribieron para colaborar, llevar sus libros, estar de alguna manera o de otra. Y otros, que no habían participado nunca pero se enteraron de la movida, se comunicaron con nosotros para sumarse. En total, tendremos 35 autores judíos y no judíos y aproximadamente veinte stands con libros. Quizás en algún momento se convierta en un evento independiente de Limud”.

Los organizadores del evento tienen posición tomada sobre la “desinvitación” de Ariana Harwicz del Festival Cultur-AHL de Granada . “Entendemos que la ‘desprogramaron’ por ser judía –concluye Groisman–. Nos solidarizamos con ella. El disenso debería ser parte de la conversación literaria. Lamentablemente, la militancia de ciertos sectores se coló en el mundo de la ficción literaria y ahora pesa más la ideología de un autor, su posición acerca de temas que en general polarizan a la sociedad, y que además venden, que la obra”.

Por último, desde Barcelona, el traductor y gestor cultural Paul Sánchez Keighley y los escritores Alan Granbinsky, Julia Rendón Abrahamson y David Aliaga acaban de lanzar una plataforma internacional del libro judío en español, Séfer , que agrupa a escritores, editoriales y asociaciones. La Feria del Libro Judío porteña integra la red.

Fuente: La Nación