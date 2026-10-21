Compró un iPhone de US$1330 para su mamá, dejó de funcionar el mismo día y la Justicia ordenó compensarlo con $2 millones

Luego de que un joven comprara un iPhone 15 Pro Max para regalárselo a su madre, el celular dejó de funcionar el mismo día de la compra. Ante la negativa del negocio de devolverle el dinero, la víctima llevó el caso a la Justicia.

Todo comenzó cuando, en agosto de 2024, el joven, que tenía 24 años, acudió a un local de telefonía de La Plata para comprar el teléfono. En total, pagó 1330 dólares en efectivo por el dispositivo, que fue revisado y encendido frente a los vendedores antes de llevárselo.

De todas maneras, pocas horas después de usarlo, el teléfono se quedó sin batería y no volvió a prender . Ante esta situación, realizó varios reclamos ante el negocio, pero nunca consiguió una solución .

Como si fuera poco, al revisar los datos del equipo descubrió que había sido activado anteriormente, por lo que su garantía de fábrica había vencido un día antes de la compra.

De acuerdo con lo informado en el juicio, el joven fue con su madre a elegir el celular y, tras la compra, la mujer comenzó a transferir información desde su teléfono anterior, descargar aplicaciones bancarias y recuperar sus redes sociales.

Como estas tareas consumieron gran parte de la batería, el dispositivo se apagó. Al conectarlo a la corriente eléctrica para cargarlo, el iPhone no volvió a encender .

De inmediato, regresaron al local para reclamar una solución y los vendedores les pidieron que lo dejaran durante tres horas. Al regresar, les informaron que no habían podido repararlo y que debían enviarlo al servicio técnico para reclamar la garantía.

Al solicitar que le devolvieran el dinero, el comercio rechazó el pedido . Además, el joven aseguró que, al consultar el número de serie en la página de Apple, descubrió que la garantía había vencido tan solo un día antes de la compra.

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 23 de La Plata ordenó realizar una pericia informática sobre los correos electrónicos intercambiados entre el comprador y el comercio, en la que se comprobó la autenticidad de los mensajes .

A partir de estas pruebas, la Justicia consideró que la operación se había concretado y determinó que el vendedor no había respondido de manera adecuada a los reclamos.

En ese sentido, ordenó que el comercio le pagara al joven los siguientes montos:

Sin embargo, la jueza rechazó los demás pedidos de indemnización, entre ellos el daño moral, ya que consideró que no había pruebas suficientes para justificarlos.

El juzgado estableció que el comercio debía abonar los montos correspondientes dentro de los diez días posteriores a que el fallo quedara firme y, además, hacerse cargo de las costas judiciales.

Fuente: TN