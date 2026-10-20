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Cómo ver gratis a los más de 4000 especialistas que se reúnen en el congreso de informática e innovación del Hospital Italiano

Redacción CNM octubre 20, 2026

La transformación digital de la medicina ya no pertenece al plano de las promesas futuras, sino que es una realidad cotidiana que redefine la investigación, la gestión sanitaria y la atención médica. En este contexto, el Hospital Italiano de Buenos Aires organiza el Congreso de Informática, Innovación e Investigación en Salud 2026 , un encuentro de acceso gratuito que reúne a más de 4000 participantes inscriptos para debatir el presente y el futuro del sector.

El evento cuenta con un formato híbrido distribuido a lo largo de cinco jornadas. La apertura presencial se realizó el 19 de octubre en la sede del Hospital Italiano. Este martes 20 y miércoles 21 de octubre las actividades continúan de manera virtual , mientras que el 22 y 23 el congreso se traslada al Parque de la Innovación con conferencias presenciales y transmisiones en vivo. En total, la agenda ofrece más de 300 charlas y conferencias repartidas en 26 tracks temáticos y 10 salas en simultáneo . El congreso busca generar un punto de encuentro entre la investigación, la tecnología y la práctica clínica para favorecer el intercambio regional de conocimientos.

La inteligencia artificial (IA) y su impacto en la salud ocupan un lugar central en la programación. La nómina de expositores combina figuras destacadas de la ciencia argentina e internacional. Entre los referentes locales participan el economista Walter Sosa Escudero y el científico Gabriel Rabinovich, reconocido mundialmente por sus hallazgos en inmunología y cáncer. A nivel internacional, se presentan expertos como Shabbir Syed Abdul (Taipei Medical University), Guillermo Sapiro (Apple Health) y Brian Dixon (Regenstrief Institute). Además, el ministro de Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós, encabeza un panel sobre transformación digital junto a representantes del BID, la OPS, el Banco Mundial, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma del Congreso, con las charlas presenciales y virtuales, puede verse en el sitio oficial . Algunos de los expertos que participan son:

Además, el Hospital presentará a TANA, un asistente de IA que “asiste a los profesionales, al permitir consultas de forma rápida y en lenguaje natural evoluciones, diagnósticos y antecedentes. Al agilizar la revisión de historias clínicas y la integración de datos, la herramienta reduce el margen de error administrativo y optimiza los tiempos de gestión”, dicen desde el hospital.

Fuente: La Nación


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