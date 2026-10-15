Cómo hacer para que las orquídeas mantengan sus flores frescas por más tiempo: los cuidados clave

Las orquídeas son una de las plantas favoritas para tener en interiores y decorar naturalmente con sus flores naturales . Sin embargo, para que se mantengan en buen estado por más tiempo, los jardineros recomiendan ciertos cuidados específicos , sobre todo durante su etapa de floración.

Aunque muchos creen que alcanza con regarlas seguido, hay factores como la luz, la humedad, la temperatura y la forma de riego que son determinantes para prolongar la vida de los pétalos y evitar que se marchiten antes de tiempo.

El primer paso para cuidar una orquídea en floración es elegir bien su lugar en la casa. Estas plantas necesitan luz natural abundante pero indirecta : si reciben sol directo, las hojas pueden quemarse y las flores perder su brillo.

Lo ideal es colocar la orquídea cerca de una ventana luminosa , preferentemente orientada al este, donde reciba claridad suave durante la mañana. Si la planta queda en un rincón oscuro, puede debilitarse y tener problemas para sostener la floración. Además, conviene no moverla de lugar mientras esté florecida para evitar el estrés.

Uno de los errores más comunes es el exceso de agua . Las raíces de la orquídea necesitan humedad, pero también aire: si permanecen mojadas demasiado tiempo, pueden pudrirse y afectar a toda la planta.

Para saber cuándo regar, hay que revisar el sustrato. Lo mejor es sumergir la maceta en agua unos minutos y dejar que escurra bien antes de volver a colocarla en su sitio. Nunca hay que dejar agua acumulada en el fondo.

La frecuencia del riego depende de la temperatura, la humedad ambiental y el tamaño de la maceta, por lo que conviene guiarse por el estado de las raíces y no por un calendario fijo.

Las orquídeas de interior prefieren ambientes templados y estables . Los cambios bruscos de temperatura pueden acortar la vida de las flores, así que hay que mantenerlas lejos de corrientes de aire, calefactores y aires acondicionados. También es mejor evitar ubicarlas junto a puertas o ventanas que se abren seguido.

Aunque las orquídeas agradecen una humedad ambiental moderada, no conviene mojar sus flores . El agua sobre los pétalos puede provocar manchas y favorecer la aparición de hongos, sobre todo si el ambiente es poco ventilado. Si el aire está muy seco, se puede usar un humidificador o colocar un recipiente con agua cerca, pero sin que la maceta toque el agua directamente.

Fuente: TN