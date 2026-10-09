Clima en el AMBA: sin sol y con más lluvias en el horizonte, qué dice el pronóstico para el fin de semana largo

En el éxodo por el fin de semana largo , el que se tomará unos días de descanso será el sol: no se le verá la cara en la Ciudad de Buenos Aires hasta ya entrado el lunes .

Pero no son todas pálidas, ya que a pesar del frío que ya se siente, las lluvias no serán una constante de los cuatro días, aunque sí serán protagonistas el sábado .

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes continuará la posibilidad de lluvias , mientras que el último tramo del descanso tendrá jornadas sin precipitaciones y temperaturas frescas.

Para este viernes 9 de octubre , el SMN prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 16°C en la Ciudad de Buenos Aires. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% durante toda la jornada. El viento soplará del sur y del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El sábado 10 continuará el tiempo inestable . La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 17°C . La probabilidad de lluvias será de entre 40% y 70% durante la madrugada, mientras que por la mañana y la tarde se ubicará entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, las chances de precipitaciones bajarán a entre 0% y 10%.

Durante el sábado, el viento soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan durante la madrugada, cuando podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h .

Para el domingo 11 se espera una mejora de las condiciones. La mínima será de 12°C y la máxima llegará a 19°C . La probabilidad de precipitaciones descenderá a entre 0% y 10% durante toda la jornada, con vientos del sur de entre 7 y 22 km/h.

El lunes 12 , feriado y último día del fin de semana largo, continuará el tiempo estable. El pronóstico del SMN anticipa una mínima de 13°C y una máxima de 18°C , sin lluvias previstas durante la jornada. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Fuente: Clarín