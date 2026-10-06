Cita del día, Isabel Allende, escritora: “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre”

Hablar de Isabel Allende es hablar de una de las escritoras vivas más leídas en español . Autora de grandes éxitos editoriales, ha vendido más de 73 millones de libros y sus obras han sido traducidas a 42 idiomas. Más allá de sus novelas, la literata chilena también ha dejado numerosas frases que invitan a reflexionar. Una de ellas aborda la vejez: “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre” .

Con esta frase, Isabel Allende invita a mirar el envejecimiento desde otra perspectiva . Cumplir años no convierte automáticamente a una persona en alguien más bueno, maduro o sabio; más bien, con el paso del tiempo suelen hacerse más visibles los rasgos, hábitos y actitudes que ya formaban parte de su personalidad.

Por lo tanto, la edad, por sí sola, no garantiza crecimiento personal . La sabiduría depende de la capacidad de aprender de las experiencias, cuestionarse y estar dispuesto a cambiar.

Así, una persona generosa y reflexiva puede fortalecer esas cualidades con los años, mientras que alguien egoísta o intolerante no se vuelve necesariamente más sabio solo por envejecer.

Lo importante no es solo lo que vivimos, sino la manera en que aprovechamos esas experiencias . Acumular años o situaciones no siempre implica haber aprendido de ellas. Mientras algunos cometen los mismos errores, otros toman lo vivido como una oportunidad para mejorar, modificar actitudes y construir vínculos más sanos con los demás.

Isabel Allende es una escritora chilena nacida en Lima, Perú, en 1942. Es una de las autoras en lengua española más leídas y reconocidas a nivel internacional.

Inició su trayectoria profesional en el periodismo y debutó como novelista en 1982 con “La casa de los espíritus” , una obra que alcanzó gran éxito, pues fue adaptada al cine y consolidó su carrera literaria. Sus libros han vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo y han sido traducidos a más de 40 idiomas.

Entre sus obras más conocidas figuran “De amor y de sombra”, también adaptada al cine; “Eva Luna”, “Hija de la fortuna” y “El viento conoce mi nombre”.

En 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile y, en 2014, fue distinguida con la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos .

Fuente: La Nación