Cayó la “viuda negra fitness”: abría los lockers del gimnasio y robaba las llaves de las casas para desvalijarlas

Una investigación por el robo de USD 150.000, 5.000 euros y alhajas en una casa de Mar del Plata llevó a la detención de la “viuda fitness” . Se trata de una mujer acusada de abrir los lockers del gimnasio y robar las llaves de las casas para luego desvalijarlas.

El hecho que impulsó la causa ocurrió en una vivienda de la calle Aristóbulo del Valle, entre Castelli y Alvarado, en el barrio Lomas de Stella Maris . De acuerdo con la denuncia, quienes ingresaron se llevaron un alhajero, USD 150.000 y 5.000 euros , además de un anillo de oro de 24 quilates con una piedra negra y la inscripción gótica “LMS”.

También denunciaron el robo de una cadena de oro con las letras “M” y “E”, cuatro pulseras y varios relojes. La investigación busca establecer si parte de esos objetos figura entre los bienes recuperados durante los operativos.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae , el avance de la causa surgió tras la detención de un hombre de 35 años que había incumplido las salidas transitorias que tenía otorgadas. El detenido estaba bajo investigación por una entradera y por una presunta relación con un grupo conocido como la “Banda de los Peaky Blinders”.

Los investigadores revisaron el teléfono del hombre detenido y detectaron elementos que lo vincularon con el escruche cometido en Stella Maris. Luego identificaron como presunto participante a su hermano, de 26 años, y reconstruyeron el papel que habría tenido la mujer arrestada.

La hipótesis es que la sospechosa retiraba las llaves de los casilleros de gimnasios a los que asistían las víctimas. Esa maniobra habría permitido que otros integrantes del grupo accedieran a las viviendas sin forzar sus ingresos.

Con una orden de la Justicia de Garantías, la DDI realizó tres allanamientos simultáneos. En una vivienda de la calle María Remedios del Valle, los agentes aprehendieron a una joven de 29 años y secuestraron dos teléfonos, un GPS, dos drones , joyas, relojes de alta gama, ropa y una pinza cortarrejas.

En esa propiedad también hallaron un Fiat Cronos gris sin patente que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo cometido en Miramar. El fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 13, dispuso la aprehensión de la mujer en una causa inicialmente caratulada como encubrimiento.

La joven recuperó la libertad poco después porque tiene dos hijos menores y no contaba con familiares que pudieran hacerse cargo de ellos, según la información difundida sobre el procedimiento. El segundo allanamiento, en tanto, no produjo resultados.

Durante el tercer procedimiento, en una casa de Echeverría al 3100, los investigadores detuvieron a la mujer señalada como la “viuda fitness” . Allí incautaron una pistola calibre 22 LR y un Volkswagen Fox, además de otros elementos de interés para la causa.

La acusada, de 28 años según los datos iniciales del expediente, quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán. La imputación abarca robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito .

La fiscalía procura determinar si el Volkswagen Fox fue comprado después del robo de Lomas de Stella Maris y si se usaron fondos o bienes provenientes de ese hecho para adquirirlo. También analiza si los drones y unos binoculares fueron utilizados para observar posibles objetivos sin ser advertidos.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados para identificar su procedencia y establecer si los detenidos estuvieron involucrados en otros robos.

Fuente: Infobae