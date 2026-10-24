Caso $LIBRA: las dudas que quedaron sin responder tras el sobreseimiento de todos los implicados

El pedido del fiscal Eduardo Taiano de sobreseer a los once investigados alrededor del caso $LIBRA, que tuvo este viernes el visto bueno del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, cerró definitivamente la causa judicial alrededor del criptoescándalo, ahorrando un dolor de cabeza al presidente Javier Milei, quien ayer festejó en sus redes sociales y cargó violentamente contra la prensa.

Sin embargo, a pesar del año y medio que tomó la investigación, la mayoría de las incógnitas que sobrevolaron alrededor del proyecto cripto del Presidente quedó sin respuesta, en un expediente que se cerró ayer por la tarde sin tomar declaración a ninguna de las partes y sin que ningún funcionario haya pasado por Comodoro Py.

El fallo de Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y a Karina Milei, pero también a los criptolobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy; al empresario norteamericano y responsable del lanzamiento, Hayden Mark Davis, y a media docena más de personas que quedaron involucrados en el proyecto.

El proyecto $LIBRA consistía en un criptoactivo que, según el tuit del presidente publicado el 14 de febrero de 2025, serviría para financiar empresas argentinas con los fondos de quienes compraran el token. Nunca se explicó cómo se haría ese financiamiento ni las condiciones. Todo estaba montado en una página de Google Drive armada horas antes.

Tras el posteo de Milei, el valor del token se disparó desde apenas un par de centavos hasta casi cinco dólares antes de caer a pique.

Los primeros ganadores de $LIBRA habían sido 74 billeteras cripto que, con presunta información privilegiada, compraron casi 13 millones de dólares el día del lanzamiento, antes del tuit de Milei. Fueron los grandes ganadores. Uno de ellos embolsó casi 8 millones de dólares de ganancias. Las identidades de esos ganadores jamás se esclareció.

Una de las dudas que quedó flotando fue saber quién le pasó a Milei el contrato inteligente que aparecía en su tuit, un código alfanumérico de 44 caracteres que era indispensable para comprar $LIBRA y que, en contra de lo que siempre afirmó el Presidente en sus declaraciones, no estaba disponible en internet.

Novelli y Terrones Godoy, los dos lobbistas nexo con Casa Rosada, fueron quienes acercaron a Hayden Davis al mundo de Milei.

En el teléfono de Novelli, peritado por la Justicia, se encontró un borrador que mencionaba un presunto pago de 5 millones de dólares, acordado con "H.", por el apoyo de Milei.

"$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis", dice. Luego un desembolso de $2M acompañado del siguiente comentario : "Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres".

Taiano descartó la prueba al considerar que no se pudo probar que ese acuerdo haya sido enviado desde el celular de Novelli a cualquier otra parte.

Novelli, Terrones Godoy y Davis estuvieron juntos en Dallas al momento del lanzamiento de $LIBRA. Esa tarde hicieron decenas de llamadas a Buenos Aires y Singapur antes, durante y después del tuit de Milei. Los dos lobbistas fueron quienes trataron de aplicar el control de daños, en comunicación con Santiago Caputo.

La mayoría de lo que se sabe del caso $LIBRA fue por investigaciones periodísticas.

Uno de los puntos más criticados por las querellas fue la decisión de Taiano de no llamar a indagatoria a ninguna de las partes involucradas a lo largo de toda la investigación.

"El fiscal tendría que haberle preguntado a Milei quién y cómo le acercaron el contrato", opina el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien fue presidente de la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso. "Tendría que haber preguntado por la decena de reuniones a que se debieron, los llamados el 14/2/25 antes y después del posteo entre Buenos Aires y el comando de operaciones de Dallas", sostuvo.

" Que Milei publicara desde su cuenta de X no elimina su condición presidencial ni la influencia de su investidura , o el posible tráfico de influencias. Es un disparate jurídico comparar colmo si fuera inaugura una obra de un privado", cuestionó. En su resolución, Martínez de Giorgi comparó el apoyo de Milei al proyecto $LIBRA con "la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica".

"Desde lo técnico, lo que hace el fiscal es un escándalo, hace la interpretación del abogado defensor y no la del fiscal", protestó el abogado Nicolás Ozust, quien representó a un grupo de inversores que compraron la criptomoneda. "Les busca a todos las pruebas en contra del imputado, que es lo que haría el abogado defensor. No hizo toda la prueba para llegar a la verdad objetiva, solo produjo la prueba que beneficiaba y, cuando conseguía una en contra, tergiversó la interpretación para pedir el sobreseimiento", disparó.

El abogado también cuestionó la velocidad que tomó el expediente luego de excluir a los inversores como querellantes en la causa. O algunos detalles que, en su lectura, le generan "suspicacia". Como por ejemplo la decisión de nombrar jueza federal a Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez De Giorgi, tras la decisión de excluir a los querellantes del expediente.

O la ratificación de la exclusión que hicieron en la Cámara Federal de apelaciones los jueces que nombró el Gobierno, apenas un día después de asumir.

Ozust también puso el foco en la decisión de descartar la prueba del borrador hallado en el celular de Novelli.

"( El fiscal) cita el informe que establece que en el celular de Novelli había un contrato que borró, que él lo manipuló e interactuó de manera activa. El informe no dice que no se envió a otras personas. Cuando ves el informe de la DATIP, no dice que no se lo mandaron a nadie, sino que no lo pudieron probar. Y él hace este hilo: como no puedo probar que lo mandó, no se configuró que se mandó", apuntó.

Ozust también se queja de que el fiscal no haya considerado como prueba que existieron dos transferencias de Davis el día que se reunió con Milei en Casa Rosada. Una ocurrió segundos antes del encuentro y otra ni bien salió. "Te demuestran que hay un principio de ejecución del contrato", opinó.

Si bien la fiscalía no llamó a indagar a ninguno de los once investigados, tampoco convocó a funcionarios o personas cercanas. Como por ejemplo los empresarios Charles Hoskinson o Diógenes Casares, quienes mencionaron en entrevistas públicas que había pedidos de dinero de gente cercana al Gobierno en los meses anteriores al proyecto.

Santiago Caputo, asesor del Presidente y una de las personas que más habló con Novelli en las horas posteriores al lanzamiento de $LIBRA, tampoco fue convocado. O Demian Reidel, ex jefe de Asesores de la Presidencia, quien fue advertido por el periodista Maximiliano Firtman sobre los antecedentes vinculados a proyectos cripto fallidos que tenían Novelli y Terrones Godoy, y acercó esas dudas al propio Milei.

Paradójicamente, Firtman sí fue convocado por Taiano en mayo del 2025. "Fueron casi tres horas que estuve con la secretaria de la una chica que tipeaba y dos abogados: el de Hayden Davis y el de Novelli", contó a Clarín.

Hola Comodoro Py ⚖️ La verdad, y nada más que la verdad. pic.twitter.com/oVm8M36tyG

"Fueron dos horas usándome de perito. Qué es la blockchain, cómo funciona una billetera multi wallet, que es un rug pull y luego las preguntas específicas sobre el llamado que me hicieron del gobierno. Si estuve involucrado, si conocía a las personas. Solo preguntas para que quede asentado lo que los abogados pretendían", recordó.

Según aseguró, Taiano apenas pasó a saludar un minuto esa mañana.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín