Caballito: tiraron gas pimienta en una escuela y hay 18 intoxicados

Un total de 18 personas debieron recibir asistencia médica luego que alguien tirara gas pimienta en las instalaciones de una escuela en Caballito . Se habría tratado de un intento de broma.

Ocurrió en el Normal 4 , ubicado sobre la Avenida Rivadavia al 4900 . El SAME informó que todos los pacientes están fuera de peligro, aunque uno de ellos debió ser trasladado a un hospital. Cerca de 13 ambulancias se acercaron al lugar.

Una adolescente, de 14 años , indicó la señal TN , fue trasladada con náuseas y vómitos hacia el cercano Hospital Durand, ubicado sobre la Avenida Díaz Vélez.

Alberto Crescenti , titular del servicio de emergencias, le explicó al mismo canal de noticias que "aparentemente tiraron gas pimienta y eso provocó la intoxicación de varios de los chicos que estaban en la escuela".

"El operativo ha finalizado , pero no es la primera vez que pasa", añadió.

Luego, completó al decir que "siempre, a fin de año , provocan estas cosas que no se deben hacer porque, en realidad, si los chicos que se empiezan a ahogar por el gas pimienta o el polvo blanco del matafuegos empiezan a correr, tienen que bajar escaleras, se puede producir otro tipo de patologías no deseables".

Explicó que se trató de un artefacto de seguridad personal, y expresó que tiene entendido que la dramática situación sucedió en un aula porque es donde había la mayor concentración de chicos".

Por su parte, la Policía de la Ciudad informó que asistió al lugar junto a personal de Bomberos porteños e indica que el hecho fue dentro de uno de los baños de la institución.

Además, habla de 13 menores y 6 mayores como los pacientes que fueron atendidos.

⁠ ⁠Interviene en el caso la Unidad de Flagrancia Oeste .

Fuente: Clarín