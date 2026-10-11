Buscan desesperadamente a un hombre de 39 años que lleva más de 48 horas desaparecido

Un hombre de 39 años es buscado intensamente por su familia desde hace 48 horas. Se trata de Juan Alejandro Claisse: fue visto por última vez este viernes saliendo del Hospital Pirovano y desde entonces no hay información sobre su paradero. La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), organismo dependiente de la Policía bonaerense, está a cargo de la búsqueda y dijo que, a través de un seguimiento por cámaras de seguridad, se lo vio en los alrededores del establecimiento de salud por la tarde.

Fuentes cercanas a Claisse indicaron a LA NACION que el hombre abandonó su casa en la zona de Victoria, San Fernando, entre las 8:30 y las 9:30 de este viernes . Sus familiares expresaron una especial preocupación por la salud y seguridad de Juan debido a que tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Según señalaron, creen que sufrió un brote y se retiró de su domicilio.

Al abandonar su casa, el joven, de alrededor de 100 kilos, lucía una remera negra y utilizaba unas crocs como calzado. Además, no se llevó su teléfono celular ni sus documentos.

Los familiares realizaron la denuncia en la Comisaría de Victoria el mismo viernes durante el día y la causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Acosta. Las autoridades ya iniciaron la búsqueda y, según la información que se consiguió, las cámaras permitieron seguir parte de su recorrido desde la Provincia hacia Capital Federal, pero después se perdió su rastro.

Según lo que se pudo observar por las cámaras, después del mediodía del viernes, Claisse fue ubicado en Cabildo e Iberá en sentido a la Capital Federal y, luego, la DDI determinó que el hombre ingresó y salió del Hospital Pirovano después de las 17 , pero se desconoce hacia donde se dirigió. LA NACION se contactó con fuentes del establecimiento de salud, quienes indicaron que no hay información sobre su ingreso.

“La familia está desesperada y necesitamos que su foto y sus datos circulen en televisión, radio, portales y redes. Cualquier persona que lo haya visto puede aportar información fundamental”, manifestaron desde su entorno.

Fuente: La Nación