Buena noticia para los pacientes con Parkinson: un remedio clave volverá a estar disponible en noviembre

Ante la incertidumbre que provocó la interrupción de la producción de un medicamento clave contra el Parkinson, el Gobierno estuvo manteniendo reuniones con los laboratorios que lo fabrican y finalmente el principal proveedor, Pfizer, informó este miércoles que el suministro de Lebocar se normalizará entre noviembre y diciembre y no en marzo como había dicho en primer término.

"De acuerdo con la información actualmente disponible, se estima que el abastecimiento del medicamento para el Parkinson Lebocar 250 se normalice a principios de noviembre de 2026 y la presentación de Lebocar 100 lo hará hacia fines del mes de diciembre de este año ", dice un comunicado del laboratorio.

Los pacientes con Parkinson atraviesan en Argentina días de incertidumbre a raíz de un problema con esta medicación. Surgió a partir de que Pfizer, de manera sorpresiva, dejó de producir la droga en el país por unos meses..

Según fuentes de la industria, el problema empezó semanas después de que Pfizer, que abastece casi al 70 por ciento del mercado, dejara de producir la levodopa en el país. El Gobierno mantuvo reuniones tanto para tratar de acelerar esos tiempos como para buscar otras alternativas. Había trascendido que había una búsqueda de que la situación se pudiera restablecer antes del plazo original de marzo, lo que finalmente ocurrió.

Mientras tanto, uno de los laboratorios locales que hasta ahora proveía el 20 por ciento de la demanda está incrementando su producción para tratar de cubrir los eventuales faltantes. Se trata de Bagó, que fabrica un medicamento bioequivalente y según las fuentes consultadas tendría previsto producir en los próximos dos o tres meses la cantidad de unidades que hasta ahora producía para todo un año.

Desde la Red Argentina de Parkinson dicen que “el Parkinson no puede esperar . La interrupción de levodopa / carbidopa puede provocar un serio deterioro de la movilidad y, en determinadas circunstancias, complicaciones más duras”.

Se estima que en el país hay más de 90 mil pacientes con Parkinson. Se trata de un trastorno neurodegenerativo progresivo del sistema nervioso central que afecta el control de los movimientos y empeora con el tiempo. La levodopa es el medicamento más eficaz para tratar los síntomas motores de la enfermedad. Al entrar al cerebro, se convierte en dopamina , la sustancia química natural cuya escasez provoca temblores, rigidez y lentitud de movimientos

Desde Pfizer no informaron cuál fue el inconveniente concreto que les llevó a interrumpir la producción de un medicamento tan sensible. Se especuló con que podría ser un problema de falta de la materia prima con la que la droga se produce en Argentina. Sin embargo, el laboratorio nacional no tuvo déficits en ese sentido para importar el principio activo. En ambos casos son biosimilares, ya que el medicamento original, de MSD, no está disponible en el país.

Un comunicado de Bagó dice que el laboratorio “está trabajando en conjunto con la autoridad sanitaria (ANMAT) para acompañar la creciente demanda ” del producto. Y para tratar de llevar alguna tranquilidad a partir de las dudas de los pacientes, agrega: “Esta demanda imprevista surge de la discontinuidad temporal del medicamento con los mismos principios activos comercializados por otra empresa”.

Según pudo saber Clarín a través de fuentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la situación actual en todo el territorio nacional es dispar . Mientras en algunas provincias las droguerías estarían entregando la medicación en las farmacias sin demasiados inconvenientes, en otras surgen faltantes.

Fuente: Clarín