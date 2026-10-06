Brutal ataque en Santa Fe: golpeó a su pareja embarazada, le provocó la pérdida del embarazo y lo detuvieron

Un hombre de 33 años quedó detenido con prisión preventiva por 90 días luego de ser acusado de agredir en dos oportunidades a su pareja en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.

En uno de los episodios, la mujer recibió una patada en el abdomen y posteriormente sufrió una pérdida total del líquido amniótico que derivó en la interrupción del embarazo.

El acusado fue identificado como Leonardo N . y permanecerá privado de su libertad mientras avanza la investigación. La medida fue dispuesta por el juez Aldo Bilbao Benítez durante la audiencia realizada el 2 de octubre, después de escuchar la imputación presentada por la fiscal Florencia Vergili.

La causa contempla dos hechos de lesiones dolosas leves, agravadas por el vínculo y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género. De acuerdo con la acusación, ambos episodios son considerados hechos independientes y fueron atribuidos al imputado en concurso real.

El primero ocurrió en septiembre. Según expuso la Fiscalía, durante ese episodio Leonardo N. arrojó un termo que impactó contra la cabeza de la mujer.

El segundo hecho fue denunciado el 28 de septiembre y tuvo como víctima a la misma mujer, que en ese momento estaba embarazada. La acusación sostiene que el hombre la pateó en el abdomen durante una agresión física.

La pareja se encontraba en la terminal de ómnibus de Rosario mientras mantenía una discusión. En ese momento, la mujer comenzó a manifestar fuertes dolores abdominales y advirtió que estaba perdiendo líquido.

Ante la situación, recibió asistencia del personal médico de emergencia y fue trasladada al Hospital Centenario. Más tarde permaneció internada en el Hospital Italiano, donde los profesionales le informaron que el embarazo no era viable.

De acuerdo con la información presentada durante el proceso, los médicos determinaron que la mujer había sufrido una pérdida total del líquido amniótico . Como consecuencia de ese cuadro, debió someterse a una evacuación uterina.

Durante la audiencia se informó que la relación entre el acusado y la denunciante llevaba nueve meses. Para la Fiscalía, ese vínculo es relevante para la calificación legal de las agresiones, al igual que el contexto de violencia de género planteado en la imputación.

Tras escuchar a las partes, el juez Bilbao Benítez tuvo por formalizada la acusación contra Leonardo N. y ordenó que continúe detenido bajo prisión preventiva efectiva durante 90 días.

Durante ese período, la Fiscalía deberá profundizar la investigación sobre los dos episodios denunciados y avanzar con la incorporación de las pruebas disponibles, entre ellas las constancias médicas y los demás elementos vinculados con las denuncias.

Fuente: TN