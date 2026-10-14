Brutal ajuste narco a un búnker en La Matanza: acribillan a balazos a un hombre y hay tres heridos más

Un violento ajuste de cuentas narco se produjo en un búnker en las últimas horas en González Catán , en La Matanza. Cuatro individuos, acribillaron a balazos a un hombre de 26 años , al menos 10 disparos acabaron con su vida. Otros tres hombres resultaron heridos producto de la feroz balacera.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fatal era de nacionalidad paraguaya, Adán Bogarín Britez , que era quien estaba al frente del búnker de venta de drogas, ubicado sobre la calle Armonía, casi en el cruce con Larraya. Y entre las primeras hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas narco.

Cuatro individuos armados, uno de ellos con un fusil , llegaron al búnker en dos motos, y sin mediar palabra, ingresaron al lugar donde se vendía droga y abrieron fuego.

“ Recibió 10 balazos y uno de los tiros fue en el medio de la frente. Dispararon con calibre .223, que son las que tienen los fusiles. Un hecho gravísimo”, contó una de las fuentes investigativas al sitio Primer Plano .

En la reconstrucción del hecho, los investigadores confirmaron que la víctima había llegado minutos antes al lugar a bordo de un Volkswagen Gol Trend acompañado de tres hombres más, quienes resultaron heridos de bala producto del feroz ataque recibido.

El lugar, había sido denunciado por los vecinos. Sin embargo, el búnker continuaba intacto. Hasta estas últimas horas.

Los tres hombres que resultaron heridos, fueron trasladados hacia el hospital Simplemente Evita. Uno de ellos, en estado crítico.

Se trata de Cristian Javier P., de 29 años, quien recibió uno de los disparos en la nuca, aunque la bala terminó saliendo por el pómulo.

Los otros que resultaron heridos fueron Esteban S., de 26 años, quien recibió un par de disparos en el brazo izquierdo y en ambas piernas; y Oscar L. de 22, quien presentó lesiones en el glúteo, en una de sus manos, y en la pierna izquierda. Desde el hospital, confirmaron que están fuera de peligro , aunque continúan internados en plena recuperación.

El ataque fue filmado por una de las cámaras vecinales. Y según adelantaron desde la Policía, tras la balacera, uno de los agresores se llevó del lugar un bolso. No se sabe si había droga o dinero.

Policía Científica confirmó que en el lugar se encontraron 20 vainas servidas de calibre .223 (del fusil). El caso quedó bajo la investigación de la UFI Temática Homicidio de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas, quien ya pidió requisar todas las cámaras que están en la zona. Los agresores escaparon en las motos y se desconoce su paradero.

Fuente: Clarín