Bienestar Fest: una experiencia de masaje facial promete enseñarte a sacarte los signos de cansancio del rostro

La mandíbula apretada al terminar el día, el entrecejo fruncido frente a una pantalla durante horas, el cuello rígido después de una jornada intensa o la sensación permanente de cansancio reflejada en la cara forman parte de una realidad cada vez más frecuente. Aunque solemos asociar estas molestias con el rostro, muchas veces su origen está en otras partes del cuerpo.

Con esa mirada integral, Cecilia Navarro Gamboa, kinesióloga y y fisiatra de Faceit , presentará el 24 de octubre a las 12,30 horas en el Bienestar Fest una experiencia enfocada en la relajación muscular, la conciencia corporal y el automasaje facial .

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La propuesta parte de una idea simple pero poderosa: el rostro no funciona de manera aislada . Es una extensión de todo lo que ocurre en el organismo y refleja las tensiones, emociones y hábitos que acumulamos a lo largo del día.

A través de ejercicios suaves, respiración guiada, estiramientos y técnicas de automasaje, los participantes recorrerán distintas zonas corporales para identificar dónde se alojan las tensiones y comprender cómo estas impactan también en la expresión facial.

Lejos de un enfoque puramente estético, la actividad propone una experiencia de bienestar integral. El objetivo no es únicamente relajar determinados músculos del rostro, sino entender que cuando el cuerpo encuentra más libertad y movilidad, la cara también puede soltar rigideces y recuperar una expresión más relajada .

La experiencia comenzará con un momento de toma de conciencia corporal. Los participantes podrán elegir un espacio cómodo para instalarse y conectar con las sensaciones presentes en el cuerpo.

Desde allí se iniciará una movilización suave del cuello coordinada con la respiración, una combinación que permite observar cómo se relacionan movimiento, tensión y estado emocional.

Luego llegará el turno de trabajar el resto de la columna vertebral mediante movimientos que buscan devolver elasticidad y favorecer la liberación de tensiones acumuladas. En esta etapa, el foco estará puesto en reconocer cómo los hábitos posturales impactan sobre distintas estructuras corporales y cómo esa carga también puede trasladarse hacia el rostro.

Los estiramientos realizados con pausas conscientes abrirán un nuevo nivel de exploración. Será el momento de profundizar en el vínculo entre las estructuras faciales, los tejidos conectivos y las cadenas musculares que recorren el cuerpo . Comprender esas conexiones ayuda a entender por qué muchas veces una molestia aparentemente localizada tiene su origen en otra región corporal.

La propuesta continuará con movimientos de torsión acompañados por respiraciones profundas. Allí se abordará el papel del diafragma y la influencia del nervio vago, una estructura clave en la regulación del sistema nervioso. El objetivo será ampliar la percepción de la relación existente entre la respiración, el cuerpo y la expresión facial.

A medida que el cuerpo vaya liberando tensiones, la experiencia incorporará estiramientos de cadera para explorar la conexión entre las cadenas musculares y favorecer la circulación y el retorno venoso. Cada ejercicio estará orientado a reforzar la idea de que el bienestar facial es el resultado de múltiples procesos corporales que trabajan de manera integrada.

Una vez alcanzado ese estado de mayor relajación general llegará uno de los momentos más esperados del encuentro: la práctica de masajes faciales . Los participantes aprenderán maniobras simples para liberar la tensión acumulada en el entrecejo , una zona estrechamente vinculada con el estrés y la concentración excesiva.

También se trabajará sobre los músculos maseteros , responsables de gran parte de la tensión mandibular. Muchas personas aprietan los dientes de manera inconsciente durante el día o incluso mientras duermen, generando molestias que pueden extenderse hacia la cabeza y el cuello. A través de técnicas de automasaje, será posible reconocer esa sobrecarga y aprender herramientas para aliviarla.

La experiencia finalizará con automasajes sobre los músculos temporales , relacionados con la mandíbula y el cuero cabelludo. Mediante movimientos suaves y conscientes, los asistentes podrán experimentar una sensación de alivio que integra todo el recorrido realizado previamente.

Más que un taller, la actividad se presenta como una oportunidad para escuchar al cuerpo y descubrir herramientas sencillas que luego pueden incorporarse a la rutina diaria. Porque, en definitiva, el bienestar no siempre requiere grandes cambios. En ocasiones comienza con algo tan simple como respirar profundamente, mover el cuerpo con atención y permitirse aflojar aquello que, sin darse cuenta, uno viene sosteniendo desde hace demasiado tiempo.

Fuente: La Nación