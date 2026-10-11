Batalla campal a la salida de un boliche en Mar del Plata: golpes, corridas y un auto en contramano en plena avenida

Una discusión a la salida de un boliche este domingo por la mañana terminó en una violenta batalla campal en plena avenida Independencia , donde un grupo de jóvenes protagonizó una pelea que incluyó golpes, patadas, corridas y maniobras temerarias con un auto .

La escena, registrada en video por un vecino desde un departamento ubicado sobre esa avenida, expuso una situación de extrema tensión que pudo haber terminado en una tragedia.

Según informó el sitio 0223.com, el episodio ocurrió en las inmediaciones de la avenida Independencia y la calle Brown. En las imágenes se observa a alrededor de nueve jóvenes que discuten en medio de la calzada, mientras un vehículo con el baúl abierto permanece a pocos metros del enfrentamiento. Dentro del auto también había otras personas, en medio de una secuencia marcada por los gritos, la confusión y la violencia.

En cuestión de segundos, la discusión verbal escaló hasta convertirse en una pelea física . Los jóvenes comenzaron a golpearse mientras varias chicas gritaban e intentaban separar a los involucrados. Sin embargo, la situación se descontroló y uno de los participantes terminó tendido sobre el asfalto, donde recibió golpes y patadas de otros jóvenes que lo rodeaban.

Pero el enfrentamiento todavía tendría otro episodio que aumentó el riesgo: las maniobras de un conductor que intentaba abrirse paso entre los jóvenes.

Mientras los golpes continuaban, el conductor del vehículo comenzó a acelerar y a realizar movimientos entre las personas que se encontraban en la calle. En medio de la escena, el auto avanzó y retrocedió, en una maniobra que sumó un nuevo factor de peligro a la pelea.

En el video se observa cómo el vehículo realiza un giro en U y se mete en contramano, aparentemente con la intención de dispersar al grupo o alejarse del enfrentamiento.

La maniobra generó más corridas. Una vez que el auto retomó la marcha, varios de los jóvenes salieron detrás del vehículo, mientras el conductor continuaba avanzando lentamente. En ese momento, uno de los participantes le arrojó un objeto que parecía ser una parte del paragolpes.

Lejos de terminar allí, el episodio sumó otra escena de tensión: el vehículo siguió avanzando con el baúl abierto . Finalmente, uno de los jóvenes logró subirse y escapar junto con los ocupantes del auto, mientras otros permanecieron en la calle y continuaron corriendo detrás.

Por el momento, se desconoce si hubo personas detenidas. Tampoco trascendió si alguno de los participantes sufrió lesiones que requirieran asistencia médica.

Más allá de la violencia que quedó expuesta en el video, el episodio reavivó el reclamo de los vecinos de la zona por los disturbios que, según denuncian, se repiten durante las madrugadas de los fines de semana.

Los residentes sostienen que las peleas, los gritos y las corridas forman parte de una postal habitual cuando termina la actividad nocturna. La preocupación no se limita a las molestias que generan los ruidos durante las primeras horas de la mañana, sino que también apunta a la falta de medidas de prevención para evitar que los conflictos entre quienes salen de los boliches terminen en enfrentamientos en la vía pública.

Los vecinos también cuestionan la falta de controles suficientes para prevenir las agresiones y evitar que los grupos permanezcan enfrentándose en medio de la calle.

Fuente: Infobae