Balearon a un sindicalista en la puerta de su casa en Bahía Blanca: “En mi gremio no hay internas”

Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, fue víctima de un ataque a mano armada este miércoles por la mañana en la puerta de su casa en Bahía Blanca, cuando fue baleado por un hombre encapuchado.

Las imágenes del ataque, ocurrido pocos minutos antes de las 9, muestran cuando Pérez cierra las puertas enrejadas de su vivienda . Cuando aún no había finalizado, el agresor se le acerca y le dispara a la altura de su rodilla. La escena fue registrada por cámaras de seguridad de la zona.

En la calle Pedro Pico, del barrio San Martín , el agresor bajó de su moto, llegó hasta el portón y, sin mediar otra acción, le disparó y se retiró rápidamente.

La Policía investiga el hecho. La víctima fue asistida en Hospital Municipal de Bahía Blanca , donde horas después de ser baleado fue dado de alta.

Tras ser externado del hospital, Pérez dio su versión de los hechos y contó: "Salía para el gremio y vi que una moto se paró en la vereda, vi que la quiso parar y no la podía dejar parada y la dejó en el piso pero pensé que se le había roto la moto o iba a hablar por el celular. Después vi que extrajo de la cintura un revólver y le digo "qué hacés hijo de puta...".

"Algo dijo pero no le pude entender. Me disparó, dio media vuelta y se fue" , agregó.

Luis Pérez, el gremialista baleado en la puerta de su casa habló con La Nueva y rechazó la hipótesis de que el ataque esté vinculado a internas dentro de la organización.

"En mi gremio no hay internas, para nada", afirmó en una explicación detallada sobre el ataque que habí sufrido por la mañana.

Y, remarcó que en su sindicato de Dragado y Balizamiento (Sipedyb) "no tengo problemas".

"Fui elegido este año nuevamente, fue única lista y no tuve oposición. Me quise retirar y los mismos compañeros me dijeron que me quedara 4 años más, para que les enseñe antes de dejar. Además, soy de ir al diálogo siempre, no soy agresivo", resaltó Pérez.

𝗙𝗘𝗠𝗣𝗥𝗜𝗡𝗥𝗔 𝗥𝗘𝗣𝗨𝗗𝗜𝗔 𝗘𝗟 𝗔𝗧𝗔𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗣𝗘́𝗥𝗘𝗭 𝗬 𝗘𝗫𝗜𝗚𝗘 𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗖𝗟𝗔𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗛𝗘𝗖𝗛𝗢𝗦 pic.twitter.com/BUA7E3auRp

A nivel nacional, el gremio de Dragado y Balizamiento así como la Federación Marítima y Portuaria (Fempinra) repudiaron el ataque al sindicalista bahiense y reclamaron "el urgente esclarecimiento" del caso.

Fuente: Clarín